San Vito: oltre 200 firme al progetto comunale per per Baia Santa Margherita

Oltre 200 cittadini, commercianti e semplici residenti, hanno sottoscritto una lettera a sostegno del progetto comunale per la regolamentazione e la gestione di Baia Santa Margherita, nelle aree di Macari e Castelluzzo, a San Vito Lo Capo. La petizione, che raccoglie le firme di imprenditori e professionisti del settore turistico di Castelluzzo, di commercianti dell’intero territorio comunale e di una larga parte della cittadinanza residente, esprime piena condivisione della visione dell’Amministrazione comunale: dotare uno dei tratti di costa più belli della Sicilia occidentale di servizi essenziali e strutture amovibili, capaci di garantire una fruizione ordinata e sostenibile senza alterare il pregio paesaggistico e ambientale del sito. I firmatari sottolineano come una gestione organica della baia rappresenti una risposta concreta all’esigenza di distribuire i flussi turistici in modo più equilibrato lungo il litorale, riducendo la pressione che ogni estate grava sulla spiaggia di San Vito Lo Capo e valorizzando al contempo le frazioni di Macari e Castelluzzo.

“Noi operatori conosciamo questa costa meglio di chiunque altro. Questo progetto non minaccia la baia: la tutela, la organizza, la rende accessibile a tutti nel rispetto dell’ambiente. Chiediamo alle istituzioni regionali di non bloccare un percorso che il territorio aspetta”. La lettera è stata indirizzata al Sindaco e alle autorità regionali competenti, con l’auspicio che l’iter amministrativo, attualmente in attesa di approfondimenti da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, possa concludersi in tempi utili prima della stagione estiva.