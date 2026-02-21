Il Futsal Mazara (stra)vince contro il Blingink Soverato

Il Futsal Mazara ritorna al successo al cospetto di un’autentica corazzata come la Blingink Soverato: 7-3 il risultato finale e una seria ipoteca sui play off (+4 sul sesto posto a due giornate dal termine). I gialloblu partono fortissimo e alla prima occasione, dopo poco meno di due minuti, la sbloccano con un sinistro di prima intenzione di Agugliaro. La squadra di mister Bruno prova a cercare fin da subito il raddoppio, ci provano prima Daricca e poi Joao, ma bisogna attendere fino all’8’, quando Daricca beffa l’avversario con un sombrero e batte Rotella con un destro potente. Un minuto dopo arriva addirittura il tris mazarese con un sinistro al volo di Di Conto sugli sviluppi di un corner. Calabresi in bambola, Joao si ritrova a tu per tu con Rotella, ma ad avere la meglio è il portiere ospite. I biancorossi provano a reagire con i tentativi di Ecelestini, alto, Piovesan, che coglie il palo, e una botta di Gallinica respinta da Danek. A trovare il gol però sono ancora i gialloblu: è il 14’ quando Joao parte come un treno sulla fascia e con il destro fulmina Rotella per il 4-0. A questo punto i calabresi si affidano al power play che dà subito i suoi frutti: prima la botta di Gallinica viene deviata nella propria porta da Joao, poi De Masi dimezza lo svantaggio superando Danek col destro. I calabresi continuano a giocare col portiere di movimento e ci provano con una rovesciata di Piovesan, alta, mentre prima dell’intervallo Felipe Alves salva sulla linea su un tentativo di Ecelestini. Si va al riposo sul 4-2.

Si torna in campo ancora con i calabresi che ci provano con il power play e con Danek che dice di no al tentativo di De Masi. I gialloblu si difendono con ordine, gestiscono il vantaggio e ci provano in ripartenza, con un diagonale di Daricca che finisce di poco a lato. A gestire il possesso sono gli ospiti, che però non trovano varchi nella metà campo mazarese, così Ecelestini e Gallinica ci provano da fuori senza successo. Al 10’ scorrettezze reciproche tra Di Conto e Juninho, l’arbitro non ha dubbi ed espelle entrambi. L’episodio gioca in favore dei gialloblu che poco dopo trovano il pokerissimo ancora con Joao che, lanciato lungo, anticipa Rotella e fa 5-2. Subito dopo arriva addirittura il sesto gol, Joao recupera il pallone su Ecelestini e dalla propria metà campo centra la porta sguarnita. Calabresi ancora in campo col portiere di movimento e all’11’ i biancorossi accorciano con Piovesan, che corregge in rete sulla linea il tentativo di De Masi. Ospiti che provano l’arrembaggio finale, Danek compie un grande intervento su Piovesan che sulla ribattuta manda fuori, poi il portiere si oppone anche a De Masi. A 21 secondi dal termine cambia ancora il risultato: Bruno recupera il pallone e dalla propria metà campo centra anche lui la porta vuota. A pochi secondi dalla sirena finale c’è gloria anche per Pirrone e Scilla, elementi dell’Under 19 gialloblu che esordiscono in Serie A2.