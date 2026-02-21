Eccellenza: Marsala gioca a Trapani contro l’Accademia ma senza tifosi

C’è attesa per il derby tra Marsala 1912 e Accademia Trapani, valida come 23ª giornata di Campionato di Eccellenza Girone A. Domenica 22 febbraio si giocherà sul campo del “Roberto Sorrentino”. Una partita definita ‘calda’ dal Questore, che con un provvedimento e visti i precedenti – come quello in Coppa Italia – ha scelto la via di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Marsala per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Si scende in campo alle ore 15. Il Marsala dopo la vittoria con il Partinicaudace, è tornata seconda in classifica dopo alcuni passi falsi. Il Licata è sempre in testa imprendibile a 50 punti, la compagine azzurra del neo Mister Ignoffo si trova a 42 punti ma deve ben guardarsi dal Città di San Vito Lo Capo a meno un punto, mentre a seguire ci sono Kamarat e Partinicaudace a 40 punti. L’Accademia in casa però non sarà da sottovalutare perchè è in zona Play Off a 17 punti con la Parmonval e cercherà di fare più punti possibile per allontanare questa possiblità ormai però quasi certa a 8 giornate dalla fine del Campionato.