Crollo sulla Erice-Pizzolungo, lavori completati e viabilità con senso unico alternato

In giornata la SP20 torna percorribile. Lo ha annunciato la sindaca di Erice Daniela Toscano: “Il Libero Consorzio Comunale, in anticipo rispetto ai tempi previsti, ha completato i lavori necessari per mettere in sicurezza in tratto oggetto di cedimento e la strada sarà quindi riaperta con senso unico alternato regolato da semaforo, così da garantire il transito in condizioni di sicurezza. Esattamente come vi avevo detto, addirittura in anticipo rispetto alle previsioni. È un primo, importante, risultato. Nel frattempo, infatti, si sta già lavorando alla realizzazione della scogliera radente il tratto stradale a protezione dello stesso. Serviranno una quindicina di giorni per completare tutto. Credetemi quando vi dico che è un risultato importante, arrivato in tempi rapidi grazie alla collaborazione istituzionale e al lavoro svolto senza sosta, in questi giorni, dal Libero Consorzio Comunale e dagli operai della ditta incaricata”.

La Toscano specifica: “Era L’unica soluzione tempestiva e realmente concreta, come ha avuto modo di sottolineare nel suo comunicato stampa il presidente dell’ex Provincia, dott. Salvatore Quinci che ringrazio davvero. Lo stesso faccio coi tecnici dell’Ente e con gli operai della ditta. Sappiamo bene quanto questo collegamento sia fondamentale per i residenti di Pizzolungo, ma anche delle altre località a seguire come Bonagia, Lido Valderice, Custonaci. Noi abbiamo fatto la nostra parte sin dal primo giorno, attivando subito il confronto necessario per sbloccare ogni autorizzazione. Di più non potevamo fare. Grazie a tutti voi per la pazienza e la collaborazione mostrata in questi difficili giorni. Credetemi, comprendo il vostro disagio ed anche il dissenso”.

A tal proposito è intervenuto anche il Presidente dell’ex Provincia Salvatore Quinci piccato nelle scorse ore per alcune polemiche sulla viabilità lungo la SP 20: “Senso di responsabilità e chiarezza. Sono gli elementi fondanti della riapertura parziale dell’importante asse viaro: senso unico alternato con i semafori. Il lavoro svolto finora è stato tempestivo, concreto e frutto di una continua sinergia istituzionale con la Prefettura ed il Comune di Erice. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha fatto, com’era suo dovere, la sua parte fino in fondo indicando il percorso che sarebbe stato seguito per arrivare al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e alla realizzazione delle opere di consolidamento per superare le criticità che hanno determinato la chiusura della strada. Il lavoro degli uffici e l’attività della ditta incaricata hanno consegnato un primo risultato per mitigare disagi e difficoltà di collegamento. Continuano gli interventi per ripristinare la protezione del tratto di SP 20 interessato dal cedimento del manto stradale con un sistema a scogliera radente la stessa strada per poter passare alla fase di apertura totale, con il ritorno ad una viabilità sicura e strategica per i collegamenti con i territori. Si tratta di buona ed efficiente amministrazione che risponde con i fatti a polemiche spesso con il fiato corto“.