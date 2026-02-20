Marsala: al “Gaspare Umile” di via Istria lavori di manutenzione grazie a Fenici e ATS

Nei giorni scorsi al campo “Gaspare Umile” di via Istria, sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria per 6.500 euro, per ripristinare sicurezza e qualità di gioco, migliorando uniformità del manto e regolarità del rimbalzo. L’intervento, seguito dal presidente Moreno Debiasi e dal tecnico Antonio “Wolf” Scafura, è stato sostenuto dall’Istituto ATS con Fenici Rugby capofila e Marsala Calcio Femminile partner. Le lavorazioni hanno riguardato soprattutto redistribuzione dell’intaso, ripristino di planarità e riduzione delle irregolarità. “Un’azione concreta che ribadisce un principio: un bene pubblico va custodito e restituito alla collettività in condizioni migliori, senza generare futuri costi di ripristino per l’Amministrazione comunale” affermano dai Fenici.