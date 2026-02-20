Il Marsala Futsal accoglie la Junior Domitia per continuare la corsa alla vetta

Il Marsala Futsal 2012 ospita sabato 21 febbraio alle ore 15.30, la Junior Domitia, squadra campana che occupa l’ultimo posto in classifica. La formazione di Mister Tutilo è obbligata a vincere se vuole far sentire il fiato sul collo del Messina a +2 e sperare nella vittoria del Girone D del Campionato A2 con un occhio anche agli altri match di giornata. Serviranno intensità, concentrazione e cuore, servirà il calore del pubblico e lo spirito che ha portato la squadra – e la società – fino a qui, a raggiungere dalla serie C l’A2 in 4 anni. Al Palasport San Carlo, la gara sarà preceduta da un’iniziativa solidale contro i disturbi del comportamento alimentare che il Capitano Alessandro Patti ha portato avanti assieme a Serena Pipitone: con la donazione di 3 euro all’ingresso del Palazzetto si riceverà una candela ed una polizza con l’estrazione finale della fascia di Capitano.

E proprio “#P25”, come lo chiamano i tifosi, carica l’ambiente: “Il passo falso col Soverato ormai è stato fatto, ma non possiamo mollare di un centimetro ora che siamo quasi alla fine del Campionato e a -2 dalla vetta. Non dobbiamo quindi sottovalutare la Junior Domitia e dobbiamo portare i 3 punti a casa. C’è da migliorare sicuramente l’atteggiamento, dobbiamo capire che il treno passa solo una volta o la sfruttiamo o la sfruttiamo, non c’è tempo da perdere”. E sulla forma fisica del gruppo: “La scorsa settimana abbiamo avuto qualche risentimento fisico, io sarò squalificato ma tutti abbiamo recuperato al 100%”. L’obiettivo è chiaro: “Portare la vittoria e mantenere alta la posizione in classifica”.

A non sottostimare gare come quella di sabato è Gabriele Foderà: “Dobbiamo scendere in campo senza mai sminuire l’avversario. Non è più possibile sbagliare, mancano le ultime tre sfide, le ultime tre finali, e sarà importante prendere tutta la posta in palio. Dobbiamo intanto di fare il nostro e poi tireremo le somme alla fine del Campionato. I tifosi per noi sono il sesto uomo in campo, li aspettiamo al Palazzetto e sono sicuro che saranno tanti”.

A dirigere la gara: Danilo Ianese (sez. Belluno) Arbitro 1, Ignazio Crescenti (sez. Vicenza) Arbitro 2, Alessia Castello (sez. Palermo) crono.