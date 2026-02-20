Gloria Genna artista ed impegnata da sempre nelle tematiche ambientaliste anche in relazione alla tutela degli animali.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Lei è candidata per la prima volta per il rinnovo del consiglio comunale di Marsala nelle liste a sostegno della candidata del centrosinistra Andreana Patti. Perché?

“Dopo tanti anni di impegno nel settore che lei citava mi è sembrato conseguenziale scendere in campo per dare un contributo anche di esperienza alla città. Le tematiche ambientaliste sono state la molla del mio impegno nel settore del volontariato. Per la prima volta un candidato sindaco ha mostrato una seria attenzione alle nostre problematiche, abbiamo avuto delle interlocuzioni e mi sono convinta che assieme possiamo sviluppare iniziative per il settore”.

Lei non ha scelto un partito, sarà candidata in una lista civica.

“Sarò candidata anche corroborata dal fatto che avrò una compagine maschile in “ticket” con il luogotenente in quiescenza dei carabinieri Antonio Scafura che sarà candidato. Si tratta di una persona molto conosciuta a Marsala dove fino a pochissimo tempo fa ha prestato servizio. Politiche giovanili, sicurezza e ambientalismo sono temi assieme ad altri, che ci uniscono e che nel tempo ci hanno trovato assieme a sostenere battaglie comuni”.

Se dovesse essere eletta di cosa vorrebbe occuparsi a Sala delle Lapidi?

“Intanto delle cose che conosco meglio e che servono a Marsala. Cito per tutti il canile municipale: si tratta di una risorsa per la città, ricordo che stiamo parlando della struttura che nel suo genere è la più grande della provincia. Il canile è collegato all’emergenza randagismo. Si tratta di lavorare sul senso civico e organizzarsi per incentivare l’adozione”.

Lei come sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Assieme ad Antonio Scafura parlando con la gente. Non solo del settore in cui io mi sono impegnata negli anni, ma con i cittadini marsalesi, ascoltando le loro proposte da approfondire anche assieme alla candidata sindaco Andreana Patti”.



