A volte ritornano: il centrodestra trova la sua candidata sindaco, Giulia Adamo

Nelle scorse ore si è fatta sempre più insistente la voce di un ritorno in campo di Giulia Adamo. E’ lei il nome in cui pare convergano adesso – con buona pace di Massimo Grillo e di Enzo Sturiano, nome in bilico fino all’ultimo – le forze del centrodestra. L’ex sindaca di Marsala (poi dimessasi in seguito ad un procedimento giudiziario), già deputata regionale e Presidente della Provincia di Trapani, tiene insieme al momento Fratelli d’Italia e Forza Italia in primis ed ha detto sì ai vertici dei partiti regionali. Se Fratelli d’Italia appare compatto, Forza Italia invece deve fare i conti con le sue divisioni interne: l’onorevole Toni Scilla dice sì, ma il nodo rimane il deputato Stefano Pellegrino che fino all’ultimo ha proposto Sturiano e che comunque non si è mai veramente staccato dal sindaco uscente.

Sino ad ora, anche se lo scenario politico del centrodestra sembra delineato, dall’altro non c’è completamente compattezza intorno alla Adamo. Al momento dalla stessa ex sindaca si sa che si trovava all’estero al momento della decisione e che sta facendo ritorno a Marsala per ‘chiudere’ la partita. Se Sturiano si farà da parte, convincere Massimo Grillo mettersi da parte per Giulia Adamo, sembra invece molto arduo. Il dubbio adesso è questo: molti volti del centrodestra marsalese che avevano trovato in Nicola Fici il candidato sindaco della prima ora, e che hanno pubblicamente dichiarato di passare con la candidata sindaco Andreana Patti e quindi con il centrosinistra, cosa faranno adesso? Torneranno alla ‘base’ o proseguiranno nel loro (nuovo) intento? Nomi come Michele Gandolfo, Arturo Galfano, lo stesso Nicola Fici, Giuseppe Carnese, Paolo Ruggieri, si sono già espressi in modo chiaro e netto. In particolare Fici potrebbe essere il nome più vicino da affiancare alla Adamo in questa corsa alla poltrona di Palazzo VII Aprile.

E la Lega? Ci si chiede? E’ l’unico partito che non si accoda agli altri del centrodestra nel decidere cosa fare. Ma l’assessore regionale Mimmo Turano, come ha già fatto negli altri comuni, probabilmente deciderà autonomamente se e chi inserire in questa o quella lista civica, appoggiando questo o quel candidato. Adesso non rimane che capire cosa succede in casa Forza Italia e cosa farà Massimo Grillo. La candidatura di Giulia Adamo, invece, pare reggere e per il vero girava già da settimane.