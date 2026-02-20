Basket, poule infuocata: Marsala vuole i 2 punti di Siracusa

La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a un altro scontro cruciale nella poule salvezza del campionato serie C Silver. Domenica 22 febbraio, alle ore 18:00, al PalaMediPower di Marsala, i lilibetani sfideranno il Siracusa Basket in una partita che promette scintille e grande passione cestistica.

Una gara che rappresenta uno scontro diretto di altissima tensione: dal Siracusa separano i marsalesi appena due punti in classifica, rendendo i due punti in palio fondamentali per agganciare gli avversari e avvicinare la vetta del raggruppamento. La poule salvezza, iniziata con il convincente 75-66 contro la PGS Sales in un PalaMediPower gremito e rovente, ha visto però la NPM inciampare amaramente la scorsa settimana sul campo dello Sport Club Gravina, sconfitta per 90-58 in una prestazione da dimenticare.

Siracusa, insieme proprio a Gravina, è tra le squadre più in forma del momento, con un roster di buon livello composto da giocatori forti, tenaci e con tanti punti nelle mani. La loro filosofia di gioco fa della corsa e delle soluzioni rapide il marchio di fabbrica, un basket dinamico e aggressivo che metterà alla prova la solidità difensiva dei marsalesi. Non mancano “bandiere” locali, elementi storici che daranno tutto sul parquet per onorare i colori aretusei.

Andrea Anteri, assistant coach della Nuova Pallacanestro Marsala, non usa giri di parole nel presentare la sfida: “Dopo la pessima prestazione di Gravina ci dobbiamo riscattare. Dobbiamo essere pronti a fronteggiare l’energia che Siracusa metterà in campo, dobbiamo provare a fare il nostro gioco, a gestire i possessi. Come è stato con PGS Sales ci aspettiamo un palazzetto pieno e caldo!”.​

Queste parole riflettono lo spirito battagliero del gruppo guidato da coach Giuseppe Grillo, chiamato a ritrovare ritmo e intensità dopo il ko di Gravina, dove la squadra non è riuscita a entrare in partita sin dal primo quarto, subendo un break decisivo.​

La poule salvezza vede otto squadre lottare in un mini-campionato ad orologio. Le ultime due retrocedono direttamente, mentre playout decideranno altre sorti: ogni partita è un dentro o fuori, con la NPM determinata a capitalizzare il fattore PalaMediPower, teatro di imprese come quella contro PGS Sales.

Siracusa arriva da risultati alterni ma con grande carica, dimostrando capacità di imporre ritmo e fisicità. I marsalesi, dal canto loro, puntano su esperienza e coesione per gestire i possessi e contrastare le transizioni rapide degli ospiti, evitando gli errori di Gravina dove la difesa ha concesso troppi rimbalzi e contropiedi facili.

La NPM chiama a raccolta Marsala: domenica 22 febbraio, ore 18:00, PalaMediPower. Venite a spingere i vostri eroi verso la riscossa!