Piantedosi: “Comuni al voto il 24 e 25 maggio”. Ma saranno le Regioni a dare il via libera

giovedì 19 Febbraio 2026 - 08:37

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri in merito all’individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni: i cittadini saranno chiamati alle urne nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno”. L’appuntamento elettorale riguarderà il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 626 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario. In Sicilia però, regione a statuto speciale, ancora nulla è stato chiarito, sarà la Regione a dare il via libera o meno. Nelle prossime settimane si attende l’ufficializzazione dei decreti di indizione dei comizi elettorali, che daranno il via formale alla campagna elettorale e alla presentazione delle liste.

