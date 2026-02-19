L’Istituto Alberghiero di Erice trionfa ai Campionati Italiani di Cucina

Si conclude con un medagliere l’esperienza dell’Istituto Superiore “Florio” di Erice alla 10ª edizione dei Campionati Italiani di Cucina, la competizione nazionale più prestigiosa dedicata al talento culinario che si è svolta dal 15 al 17 febbraio all’interno della manifestazione “Beer & Food Attraction” al Rimini Expo Centre Italy. Tre giornate intense, ricche di emozioni, sfide e soddisfazioni, durante le quali gli studenti dell’Istituto si sono distinti per competenza tecnica, creatività, spirito di squadra e grande professionalità.

Il bilancio finale parla chiaro: Medaglia d’oro nella categoria Special per Francesco Polizzi, affiancato dalla tutor Mariangela Noto; Medaglia d’argento nella categoria Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri per Dennis Sarzana; Medaglia d’argento nella categoria K1 Junior – Piatti Caldi per Vittorio Caruso; Medaglia di bronzo per Mariangela Noto nella categoria K3 Pasticceria; Medaglia d’argento per Manuel Manno nella categoria K2 Piatti Caldi; Medaglia di bronzo per Dennis Sarzana nella categoria K1 Junior; Medaglia d’oro per Achab Alami, che a soli 16 anni conquista anche il titolo di Campione d’Italia nella categoria K3 Cucina Vegetariana (Junior e Senior).

Un risultato che premia mesi di preparazione, studio e sacrifici, guidati con competenza e dedizione dai coach Antonino La Sala, Salvo Rondello e Antonino Peraino. “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – dichiara la dirigente scolastica Pina Mandina – perché al di là delle medaglie, ciò che conta è il percorso di crescita, l’impegno e la capacità di mettersi in gioco con determinazione e passione”. La partecipazione ai Campionati rappresenta per l’Istituto non solo un momento competitivo, ma un’occasione di formazione di alto livello, capace di mettere alla prova competenze tecniche e lavoro di squadra. L’Istituto Superiore “Florio” torna da Rimini con un ‘bottino’ prestigioso e con la consapevolezza di essere una realtà d’eccellenza nella formazione alberghiera siciliana.