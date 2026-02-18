Trapani-Cavese: vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Provincia di Salerno

Il punto di differenza è solo uno e l’incontro tra Cavese e Trapani viene definito dalle Autorità come un match caldo. Così la Prefetta di Trapani Daniela Lupo ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno per l’incontro di calcio “F.C. Trapani 1905-Cavese 1919, valevole per il campionato di Serie C, girone C, in programma presso lo Stadio Provinciale il prossimo 21 febbraio 2026 alle ore 14.30. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito, a seguito delle valutazioni di rischio da parte degli organi preposti all’analisi dei profili di ordine e sicurezza nelle manifestazioni sportive.