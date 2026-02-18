Erice disegna il suo domani: al via il confronto sul nuovo Piano Urbanistico￼￼

Giovedì 19 febbraio presso l’auditorium dell’istituto scolastico “G. Pagoto”, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione delle strategie contenute nel Documento Preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG), alle ore 10.30. L’appuntamento è rivolto ai professionisti, alle associazioni di categoria, agli enti, ai tecnici e a tutti i portatori di interesse, con l’obiettivo di avviare un confronto ampio e consapevole su uno strumento destinato a orientare le scelte di governo del territorio per i prossimi anni. Il PUG, introdotto dalla nuova normativa urbanistica regionale, non rappresenta una mera ridenominazione del precedente Piano Regolatore Generale, ma un cambio di paradigma nella pianificazione comunale. Esso si fonda su un’impostazione strategica e flessibile, orientata alla sostenibilità ambientale, alla rigenerazione urbana, alla limitazione del consumo di suolo compatibile con lo sviluppo economico della città e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Centrale è inoltre il principio della concertazione, che attribuisce un ruolo attivo alla comunità locale e agli attori del territorio nella definizione delle scelte di sviluppo.

«La città cambia, cresce, si interroga. E sceglie di farlo insieme ai suoi cittadini», dichiarano congiuntamente la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega all’Urbanistica Pino Agliastro. «Il Piano Urbanistico Generale non è soltanto uno strumento tecnico, ma una visione condivisa di futuro. Per una realtà come Erice, caratterizzata da un patrimonio storico, paesaggistico e culturale di particolare pregio, la pianificazione assume un valore estremamente significativo e determinante per il futuro delle nuove generazioni. Il PUG intende coniugare tutela e sviluppo, salvaguardia dell’identità e innovazione, qualità urbana e competitività territoriale. Per questo riteniamo fondamentale il coinvolgimento di professionisti, associazioni e cittadini: pianificare significa assumersi una responsabilità verso i cittadini di domani e costruire, con metodo e ascolto, una Erice più sostenibile, inclusiva e capace di valorizzare le proprie eccellenze».