A Trapani un corteo penitenziale dà il via alla Quaresima

A Trapani nel centro storico un corteo penitenziale precederà il rito delle “ceneri”. Domani, 18 febbraio, con il rito delle sacre ceneri inizia il tempo di Quaresima: un tempo “forte” per la chiesa che vive i 40 giorni che preparano alla Pasqua come occasione di rinnovamento spirituale. Un tempo di particolare partecipazione che a Trapani si vive non solo nelle parrocchie ma anche nella celebrazione delle “scinnute” dei sacri gruppi dei Misteri. La celebrazione delle ceneri dunque introduce i fedeli non solo alla Quaresima ma anche a questi riti antichissimi di pietà popolare ancora fortemente sentiti da tutti i trapanesi.

Alle ore 20.30, nella Chiesa del Collegio (dove attualmente sono custoditi i sacri gruppi dei “Misteri” a causa di lavori di ristrutturazione della Chiesa del Purgatorio) avrà inizio la Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. Dopo i riti introduttivi i fedeli si muoveranno dalla Chiesa e con canti e preghiere, accompagnati dal ritmo del tamburo – proprio per enfatizzare l’atmosfera penitenziale – raggiungeranno la Cattedrale per la prosecuzione della Santa Messa. Quattro fedeli porteranno in processione un Crocifisso attualmente ospitato nella sede dell’Unione maestranze in un percorso che prevede il passaggio da via Turretta, via Nunzio Nasi, via Tintori, via San Francesco, piazzetta Purgatorio (davanti la sede dei Misteri), via Enrico Fardella, corso Vittorio Emanuele per concludere in Cattedrale e appunto continuare la celebrazione che prevede anche il sobrio ma potente rito delle ceneri.

“Abbiamo pensato di spostare in orario serale la Santa Messa delle Sacre ceneri per dare la possibilità di essere presenti con noi anche a tanti lavoratori che desiderano partecipare, ma quest’anno la novità più importante sarà quella di vivere un momento processionale all’esterno – spiega don Alberto Genovese vicario generale e rettore della Chiesa del Purgatorio – Una novità che nasce dal desiderio di dare un’impronta penitenziale palpabile per coinvolgerci sempre di più nei riti della devozione popolare quaresimale dei trapanesi. Sarà un momento di preghiera e raccoglimento che vivremo anche con tutti i rappresentanti dei ceti e delle maestranze”.

Calendario delle scinnute 2026

Trapani Chiesa Maria SS. Immacolata detta del Collegio dei Gesuiti

Martedì e venerdì di Quaresima

● Ore 18.45 Esecuzione musicale all’aperto;

● Ore 19.30 Momento di preghiera;

● Ore 20.15 Esecuzione musicale all’aperto.

VENERDÌ 20 FEBBRAIO

La Separazione Ceto degli Orefici

La Lavanda dei Piedi Ceto dei Pescatori

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO

Gesù nell’orto del Getsemani Ceto degli Ortolani

L’Arresto Ceto dei Metallurgici

VENERDÌ 27 FEBBRAIO

La caduta al Cedron Ceto dei Naviganti

Gesù dinanzi ad Hanna Ceto dei Fruttivendoli

MARTEDÌ 3 MARZO

La negazione Ceto dei Barbieri e Parrucchieri

Gesù dinanzi ad Erode Ceto dei Pescivendoli

VENERDÌ 6 MARZO

La flagellazione Ceto dei Muratori e Scalpellini

La coronazione di spine Ceto dei Fornai

MARTEDÌ 10 MARZO

Ecce Homo Ceto dei Calzolai e Calzaturieri

La sentenza Ceto dei Macellai

VENERDÌ 13 MARZO

L’ascesa al Calvario Popolo

La spogliazione Ceto dei Tessili e Abbigliamento

MARTEDÌ 17 MARZO

La sollevazione della Croce Ceto dei Falegnami Carpentieri e Mobilieri

La ferita al costato Ceto dei pittori e decoratori

VENERDÌ 20 MARZO

La deposizione Ceto dei Sarti e Tappezzieri

Il trasporto al sepolcro Ceto dei Salinai

MARTEDI’ 24 MARZO

Madre Pietà dei Massari Ceto dei massari

MERCOLEDÌ 25 MARZO

Madre Pietà del Popolo Ceto dei Fruttivendoli

VENERDI’ 27 MARZO

Gesù nell’urna Ceto dei Pastai

Maria SS. Addolorata Ceto degli Autisti, Albergatori,

Baristi, Camerieri, Cuochi, Dolcieri, Tassisti