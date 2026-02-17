A Trapani un corteo penitenziale dà il via alla Quaresima

A Trapani nel centro storico un corteo penitenziale precederà il rito delle “ceneri”. Domani, 18 febbraio, con il rito delle sacre ceneri inizia il tempo di Quaresima: un tempo “forte” per la chiesa che vive i 40 giorni che preparano alla Pasqua come occasione di rinnovamento spirituale. Un tempo di particolare partecipazione che a Trapani si vive non solo nelle parrocchie ma anche nella celebrazione delle “scinnute” dei sacri gruppi dei Misteri. La celebrazione delle ceneri dunque introduce i fedeli non solo alla Quaresima ma anche a questi riti antichissimi di pietà popolare ancora fortemente sentiti da tutti i trapanesi.
Alle ore 20.30, nella Chiesa del Collegio (dove attualmente sono custoditi i sacri gruppi dei “Misteri” a causa di lavori di ristrutturazione della Chiesa del Purgatorio) avrà inizio la Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. Dopo i riti introduttivi i fedeli si muoveranno dalla Chiesa e con canti e preghiere, accompagnati dal ritmo del tamburo – proprio per enfatizzare l’atmosfera penitenziale – raggiungeranno la Cattedrale per la prosecuzione della Santa Messa. Quattro fedeli porteranno in processione un Crocifisso attualmente ospitato nella sede dell’Unione maestranze in un percorso che prevede il passaggio da via Turretta, via Nunzio Nasi, via Tintori, via San Francesco, piazzetta Purgatorio (davanti la sede dei Misteri), via Enrico Fardella, corso Vittorio Emanuele per concludere in Cattedrale e appunto continuare la celebrazione che prevede anche il sobrio ma potente rito delle ceneri.
“Abbiamo pensato di spostare in orario serale la Santa Messa delle Sacre ceneri per dare la possibilità di essere presenti con noi anche a tanti lavoratori che desiderano partecipare, ma quest’anno la novità più importante sarà quella di vivere un momento processionale all’esterno – spiega don Alberto Genovese vicario generale e rettore della Chiesa del Purgatorio – Una novità che nasce dal desiderio di dare un’impronta penitenziale palpabile per coinvolgerci sempre di più nei riti della devozione popolare quaresimale dei trapanesi. Sarà un momento di preghiera e raccoglimento che vivremo anche con tutti i rappresentanti dei ceti e delle maestranze”.
Calendario delle scinnute 2026
Trapani Chiesa Maria SS. Immacolata detta del Collegio dei Gesuiti
Martedì e venerdì di Quaresima
● Ore 18.45 Esecuzione musicale all’aperto;
● Ore 19.30 Momento di preghiera;
● Ore 20.15 Esecuzione musicale all’aperto.
VENERDÌ 20 FEBBRAIO
La Separazione Ceto degli Orefici
La Lavanda dei Piedi Ceto dei Pescatori
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
Gesù nell’orto del Getsemani Ceto degli Ortolani
L’Arresto Ceto dei Metallurgici
VENERDÌ 27 FEBBRAIO
La caduta al Cedron Ceto dei Naviganti
Gesù dinanzi ad Hanna Ceto dei Fruttivendoli
MARTEDÌ 3 MARZO
La negazione Ceto dei Barbieri e Parrucchieri
Gesù dinanzi ad Erode Ceto dei Pescivendoli
VENERDÌ 6 MARZO
La flagellazione Ceto dei Muratori e Scalpellini
La coronazione di spine Ceto dei Fornai
MARTEDÌ 10 MARZO
Ecce Homo Ceto dei Calzolai e Calzaturieri
La sentenza Ceto dei Macellai
VENERDÌ 13 MARZO
L’ascesa al Calvario Popolo
La spogliazione Ceto dei Tessili e Abbigliamento
MARTEDÌ 17 MARZO
La sollevazione della Croce Ceto dei Falegnami Carpentieri e Mobilieri
La ferita al costato Ceto dei pittori e decoratori
VENERDÌ 20 MARZO
La deposizione Ceto dei Sarti e Tappezzieri
Il trasporto al sepolcro Ceto dei Salinai
MARTEDI’ 24 MARZO
Madre Pietà dei Massari Ceto dei massari
MERCOLEDÌ 25 MARZO
Madre Pietà del Popolo Ceto dei Fruttivendoli
VENERDI’ 27 MARZO
Gesù nell’urna Ceto dei Pastai
Maria SS. Addolorata Ceto degli Autisti, Albergatori,
Baristi, Camerieri, Cuochi, Dolcieri, Tassisti