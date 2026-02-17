“No alla riforma della magistratura”, a Marsala un incontro sul Referendum

Domenica 22 febbraio, presso il Cinema Golden di Marsala, alle ore 10.30, si terrà l’incontro pubblico dal titolo: “No a questa riforma della Magistratura”. L’iniziativa nasce dall’esigenza di analizzare criticamente e denunciare i rischi legati all’attuale progetto di riforma del sistema giudiziario, con un focus particolare sull’indipendenza della magistratura e sull’efficacia dell’azione giudiziaria nel contrasto alla criminalità. Il dibattito vedrà il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali operanti a diversi livelli legislativi, offrendo una prospettiva che va dal territorio siciliano fino al cuore delle istituzioni europee. Interverranno: Cristina Ciminnisi, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana, Valentina D’Orso, Capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, Giuseppe Antoci, Membro del Parlamento Europeo e Presidente della Commissione Politica DMED.

Questa riforma non è solo una questione tecnica per addetti ai lavori, ma un tema che tocca i diritti fondamentali di ogni cittadino e l’equilibrio dei poteri dello Stato”, dichiarano gli organizzatori. L’incontro di Marsala sarà l’occasione per fare chiarezza su norme che rischiano di indebolire la tutela della legalità e l’efficienza dei tribunali.