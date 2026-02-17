Elezioni Marsala, Morsello: “La città ha bisogno di trasporti urbani migliori”. VIDEO

Antonella Morsello è candidata consigliera comunale concorrente in una lista a sostegno della candidata a sindaco Andreana Patti.

Perché a scelto di sostenere la candidata del centro sinistra?

“Intanto perché i cittadini debbono tornare ad essere partecipi della loro città. Per esempio Marsala ha una situazione di manto stradale davvero pessima, acqua che giunge a giorni alterni in diverse zone della città, servizi pessimi in tanti settori. Andreana Patti è una donna coraggiosa, libera e capace, per questo ho deciso di scegliere il suo programma da proporre ai miei elettori. La città oggi appare come ostaggio del potere politico. Ho scelto il centro sinistra perché provengo da una famiglia socialista, ma soprattutto perché sono una donna libera e sono sempre stata dalla parte dei più deboli e bisognosi”.

Lei nel suo programma ha indicato qualcosa di specifico da sottoporre alla candidata sindaco?

“Proprio per le deficienze che segnalavo, io credo che la gente debba gestire da vicino le problematiche della zona in cui vive, essendo Marsala una città territorio. Sono per il ripristino dei consigli di quartiere. Il cittadino deve ricominciare a partecipare alla gestione della cosa pubblica direttamente. I consigli furono aboliti in maniera approssimativa e non rispondendo alle esigenze del territorio. Occorre ripristinarli. Un altro tema di cui vorrei occuparmi se eletta è quello dei trasporti pubblici”.

Come pensa che siano collegate le contrade con il centro nella città?



“Come chi vive in una delle zone periferiche di Marsala sa, i collegamenti sono scarsi ed inefficienti. Per non parlare degli orari in cui i pullman vengono utilizzati dagli studenti pendolari che viaggiano stipati come sardine. Se dovessi essere eletta proporrò un ordine del giorno in cui si invita la regione a finanziare le città territorio come Marsala che è estesa per tanti chilometri e con problematiche spesso diverse tra di loro”.