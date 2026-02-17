Crollo SP 20, il Comune di Erice convoca un tavolo di confronto istituzionale

Si è tenuto ieri mattina a Erice un tavolo di confronto istituzionale, convocato ieri mattina dal Comune guidato dalla sindaca Daniela Toscano, a seguito del cedimento che ha interessato un tratto della Strada Provinciale 20 in località San Cusumano. Pur trattandosi di un’arteria di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani, l’Amministrazione comunale ha ritenuto fondamentale attivarsi come promotrice e coordinatrice dell’incontro, considerata la diretta ricaduta dell’evento sul territorio ericino e sui cittadini che percorrono quel tratto di strada, in particolare sulla comunità di Pizzolungo. Attorno allo stesso tavolo, presso gli uffici comunali di contrada Rigaletta, si sono riuniti i rappresentanti del Libero Consorzio, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, del Demanio Marittimo di Trapani, della Capitaneria di Porto di Trapani, della Polizia Municipale e della società Italgas.

Il Comune di Erice, nell’ottica di una tempestiva riapertura della strada, ha richiesto ai rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di attivarsi con urgenza. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, quale ente proprietario della strada, ha confermato la propria disponibilità ad intervenire con somma urgenza e a dare avvio già questa settimana ai lavori, che dovrebbero durare dieci giorni. Tutti gli enti coinvolti hanno manifestato piena collaborazione istituzionale, nella consapevolezza che la rapidità delle decisioni e la chiarezza dei ruoli siano determinanti in una fase come questa. Ieri pomeriggio si era già tenuto un altro tavolo di confronto in Prefettura sullo stesso argomento.

“Quello che è accaduto sulla SP20 non è solo un problema di viabilità provinciale: colpisce direttamente la vita quotidiana della comunità ericina e di quella di Pizzolungo in particolare. Per questo abbiamo scelto di fare un passo avanti, assumendoci il compito di mettere insieme tutte le istituzioni coinvolte, pur non essendo l’ente proprietario della strada. Ciò al fine di riaprire la strada in tempi celeri, limitare i disagi e assicurare sicurezza. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha manifestato l’impegno ad attivarsi prontamente per la risoluzione del problema, per questo ringrazio i rappresentanti e tutti gli intervenuti, con l’auspicio che ciascuno faccia la propria parte, al fine di una risoluzione della criticità che sia il più veloce possibile a beneficio della comunità“.