Il Comune di Erice introduce l’Intelligenza Artificiale per il protocollo dei documenti online

Il Comune di Erice aderisce ad progetto sperimentale di intelligenzia artificiale denominata “AI-PACT – Artificial Intelligence for Public Administration Connected“, iniziativa strategica orientata all’introduzione di soluzioni di intelligenza artificiale nei processi di protocollazione e gestione documentale della Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione comunale ha avviato una sperimentazione d’avanguardia delle tecnologie sviluppate dal Gruppo Maggioli, con il coordinamento scientifico di SDA Bocconi School of Management e la partecipazione di qualificati partner accademici. L’obiettivo è rendere più efficiente, veloce e tracciabile la gestione dei documenti in entrata – in particolare e-mail e PEC – attraverso strumenti intelligenti in grado di supportare il personale nella classificazione, assegnazione e protocollazione degli atti, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Tra i principali benefici attesi:

· riduzione significativa dei tempi di lavorazione;

· piena tracciabilità dei flussi documentali;

· maggiore standardizzazione delle procedure;

· incremento della qualità e dell’affidabilità del servizio;

· ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane.

«L’adesione al progetto AI-PACT – dichiara la sindaca Daniela Toscano – rappresenta una scelta strategica che guarda al futuro. La protocollazione dei documenti in entrata costituisce un processo centrale per ogni amministrazione pubblica. Da essa dipendono tempestività delle risposte, correttezza delle assegnazioni e qualità complessiva dell’azione amministrativa. Intervenire su questo segmento significa incidere concretamente sull’efficienza dell’Ente e sulla percezione di affidabilità da parte dei cittadini e delle imprese». «Grazie alla sperimentazione dell’intelligenza artificiale – aggiunge la sindaca – potremo ridurre i margini di errore, standardizzare le procedure, velocizzare i tempi di gestione e garantire maggiore trasparenza e tracciabilità. Ma l’aspetto più importante è che libereremo tempo e competenze del personale, che potrà dedicarsi ad ulteriori attività, qualificando ulteriormente il servizio pubblico». Il progetto prevede momenti strutturati di formazione e affiancamento tecnico per il personale comunale, con l’obiettivo di diffondere competenze specifiche sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Un percorso di innovazione digitale già consolidato

L’adesione ad AI-PACT si inserisce in un percorso di innovazione che il Comune di Erice porta avanti da anni per rendere i servizi amministrativi sempre più accessibili, efficienti e orientati al cittadino. Ecco alcuni tra i principali servizi digitali già attivati negli ultimi anni dal Comune di Erice:

1. Sportello Telematico Polifunzionale

Servizio attivo 24 ore su 24 che consente di presentare online pratiche, richieste e segnalazioni tramite accesso con SPID o CIE, attivando procedimenti relativi ai Servizi demografici, Tributi, Servizi cimiteriali, Polizia municipale e Segreteria generale. Include pagamenti tramite pagoPA e gestione delle richieste di accesso agli atti e dei diritti in materia di protezione dei dati personali.

https://sportelloamico.comune.erice.tp.it/

2. Geoportale Cartografico

Piattaforma di consultazione libera della cartografia comunale: Carta Tecnica Regionale, cartografia catastale e urbanistica, P.R.G. vigente e varianti, Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, carta PAI, vincoli paesaggistici e idrogeologici, censimento incendi e ulteriori tematismi territoriali.

https://sportelloamico.comune.erice.tp.it/page%3As_italia%3Ageoportale

3. Servizi tributari online

Consultazione della posizione tributaria, verifica dei pagamenti e calcolo dei tributi in modo semplice e sicuro, con accesso tramite SPID o CIE.

https://erice.comune-online.it/web/home/servizi-tributari

4. Prenotazione online degli appuntamenti

Sistema di prenotazione digitale attivo in via sperimentale per alcuni uffici e in progressiva estensione a tutti i servizi comunali.

https://www.comune.erice.tp.it/it/book

5. Erice Virtual Tour

Portale in italiano e inglese che consente di esplorare il territorio comunale e accedere virtualmente a monumenti ed edifici storici con immagini ad altissima risoluzione (4K e 8K).

https://virtualtour.comune.erice.tp.it/it/

6. PagoPA

Sezione dedicata ai pagamenti spontanei, su avviso o nominali notificati, con possibilità di verifica degli esiti delle operazioni effettuate.

https://www.comune.erice.tp.it/it/payments

7. Portale dei servizi scolastici

Invio online delle domande di iscrizione, consultazione delle istanze, pagamenti e gestione delle comunicazioni.

https://serviziscolastici.comune.erice.tp.it/portalecittadino/login

8. App Municipium per le segnalazioni

Applicazione che consente l’invio di segnalazioni geolocalizzate, corredate da fotografie e descrizioni, per criticità, guasti o situazioni di pericolo.

https://www.comune.erice.tp.it/it/new-issue