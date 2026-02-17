Cedimento a Pizzolungo, tutte le deviazioni sulla Strada Provinciale 20

Nelle scorse ore si è verificato un cedimento lungo la Strada Provinciale SP20 che collega via mare Erice a Pizzolungo a causa delle forti piogge. L’area interessata dal cedimento è stata delimitata per garantire la sicurezza della circolazione. Sia il Comune di Erice che il Libero Consorzio, ente competente per questa strada provinciale, si sono subito attivati per garantire maggiore sicurezza. Di seguito alcuni consigli utili. Per raggiungere, da Trapani, le località di Pizzolungo, Bonagia ed i Comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo è necessario intraprendere il percorso viario alternativo della SS 187 per Valderice. Per raggiungere, da San Vito Lo Capo e Custonaci, la città di Trapani bisogna percorrere la SS 187 per Valderice. Per raggiungere, da Bonagia e Pizzolungo, la città di Trapani occorre seguire la SP 20 raggiungendo lo snodo per Valderice, proseguendo sulla SS 187. La chiusura del tratto di SP 20 per il cedimento del manto stradale – a seguito dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche – non ha trovato altre soluzioni praticabili, perché avrebbero messo a rischio il transito veicolare. Le condizioni del tratto stradale sono in costante monitoraggio con l’impegno assoluto per riaprire la SP 20 prima possibile.