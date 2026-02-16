Un viaggio intorno al mondo: il Carnevale speciale della “Luigi Sturzo” di Marsala

Non è stata una mattinata come le altre tra le mura della scuola secondaria di primo grado “Luigi Sturzo” di Marsala, diretta dalla dirigente Anna Maria Alagna, dove l’energia dei ragazzi ha saputo trasformare una ventosa giornata di metà febbraio in un’esperienza educativa allegra e vibrante.

La giornata è decollata con una serie di giochi dinamici e fuori dal consueto che hanno trasformato la scuola in un’arena di pura energia. Queste attività, volutamente lontane dagli schemi della routine scolastica, hanno permesso agli alunni di mettersi in gioco in modo nuovo, premiando lo spirito di squadra.

Il vero cuore pulsante dell’evento è stata la sfilata in maschera: ogni classe ha intrapreso un affascinante “viaggio” tra nazioni e continenti, portando in scena un lavoro di ricerca e creatività durato settimane. Gli studenti non si sono limitati a indossare i costumi tipici delle terre assegnate, ma hanno dato vita a performance, danze ritmate e coreografie che hanno incarnato l’anima del Paese rappresentato. A rendere il tutto ancora più stimolante è stata la presenza di una giuria d’eccezione, composta in modo paritetico da docenti e alunni: un bel segnale di partecipazione condivisa.

La festa è poi esplosa in balli e danze: tra le note coordinate con grande maestria da un talentuoso studente della scuola, il cortile si è trasformato in una pista da ballo dove tutti, senza distinzione, hanno potuto scatenarsi in un momento di pura spensieratezza.

Anche se la competizione per i giochi e per la sfilata ha decretato dei vincitori, a trionfare è stata la gioia collettiva di tutta la scuola. Questa giornata, così diversa dalla didattica tradizionale, resterà impressa nella memoria degli alunni come un ricordo prezioso, un momento in cui la scuola è diventata un luogo di scoperta non solo di libri, ma della bellezza del mondo e della forza dello stare insieme.