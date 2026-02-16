Paceco piange u zu Mario Billa, trovato morto in un campo

Nella frazione di Nubia del Comune di Paceco, c’è stata molta apprensione nelle scorse ore per la scomparsa di una persona anziana conosciuta da tutti come “u zù Mario Billa”. L’altro ieri sera l’uomo è stato ritrovato priva di vita in un campo incolto dove spesso si recava a cercare verdure selvatiche. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, ai quali si sono aggiunti numerosi abitanti della frazione. “A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Nubia, che anche in questo tragico evento ha dimostrato grande solidarietà e spirito di aiuto reciproco” afferma il sindaco Aldo Grammatico.