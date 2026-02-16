Minacce e insulti, DASPO per un tifoso del Trapani Calcio  

Il Questore della provincia di Trapani Giuseppe Felice Peritore, infatti, in esito all’attività info-investigativa svolta dalla locale DIGOS ed ai successivi accertamenti e sviluppi operati dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, ha emesso un provvedimento di Divieto di Accedere alle manifestazione Sportive (DASPO) nei confronti di un tifoso del Trapani calcio. Nell’ambito di manifestazioni sportive ogni condotta che possa comportare o agevolare situazioni di allarme o di pericolo, può coinvolgere soggetti più facinorosi e violenti, con esiti imprevedibili e ciò non può essere consentito. Durante l’incontro con l’Altamura di domenica scorsa infatti un autorevole rappresentante della squadra ospite presente in tribuna, in più occasioni, era stato raggiunto ed aggredito verbalmente con ingiurie e minacce oltre che con sputi indirizzati alla sua persona. Grazie al tempestivo intervento degli operatori di polizia presenti sul posto, l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato repentinamente allontanato e posto in condizioni di non nuocere, evitando in tal modo che la sconsiderata azione del tifoso potesse innescare tensioni e nervosismi tali da mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.