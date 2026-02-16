Marsala: rotti i finestrini delle auto in alcune vie del centro urbano. VIDEO

Questa mattina i conducenti delle vetture parcheggiate lungo la via Amendola, la via Crispi e probabilmente in altre vie del centro città, non hanno trovato una bella sorpresa: diverse auto sono state ritrovate con i vetri dei finestrini rotti, un vero e proprio atto vandalico. Peraltro l’ennesimo. E chi paga per tutti questi danni? I cittadini, gli utenti. Sempre. Ma la sicurezza in città – a prescindere dalla nazionalità di chi li commetta – è e resta una vera piaga sociale da combattere, perchè è evidente che i presidi delle forze dell’ordine nel week end, quando ci sono, non bastano.

