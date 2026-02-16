Curatolo: “Marsala non è una poltrona: appello per un nuovo risorgimento civico”

Il candidato a sindaco Leonardo Curatolo, con la lista civica Marsala Futura, si lancia in un’analisi amara ma determinata sullo stato della politica cittadina, tra cambi di casacca, alleanze opportunistiche e dimissioni che alimentano sfiducia. Un invito ai marsalesi a ritrovare unità e orgoglio civico per costruire insieme il futuro della città:

Negli ultimi mesi, ho osservato con preoccupazione la situazione politica della nostra città. È diventato evidente quanto sia difficile mantenere la serenità e l’integrità del potere in un ambiente dove le scelte politiche sembrano essere dettate principalmente dall’interesse personale e dalla ricerca di una poltrona. Recentemente, un candidato di destra si è fatto candidare dalla centro-sinistra, ma non ha mai dichiarato esplicitamente di essere di sinistra; si presenta invece come una lista civica. Inoltre, negli ultimi sette mesi, alcuni esponenti pseudo politici, già al tavolo del centrodestra, si sono trovati a migrare verso il centrosinistra per credere che questo fosse il carro vincente, chiudendo nell’armadio i propri valori e principi.

Paradossalmente, anche diversi esponenti che per anni hanno militato nella sinistra ora hanno deciso di candidarsi al centrodestra, cercando di attrarre consensi facendo leva su nuove alleanze politiche. Queste manovre alimentano confusione e disillusione tra i cittadini, minando la fiducia nella politica. Un ulteriore segnale di questa crisi politica è rappresentato dalle dimissioni di vari assessori, che dimostrano una mancanza di rispetto per i cittadini e per il loro impegno. Intrighi di corte che farebbero rabbrividire persino il cardinale Armand-Jean du Plessis de Richelieu sono all’ordine del giorno. E, come per incanto, opere pubbliche sono state realizzate in tempi record, quasi come se un turbo magico le avesse portate a compimento, ma senza un reale rispetto per le necessità e le richieste della comunità.

La nostra Marsala meritava e merita di essere unita. Una Marsala unita fa paura a chi cerca di dividere, di utilizzare slogan politici per scopi egoistici. Ho lanciato una sfida, un invito a tutti i politici di dimostrare un impegno genuino verso la comunità, ma finora non ho ricevuto risposte concrete. Oggi molti frequentano stadi, palestre e quartieri, ma mancano nelle strade, dove la gente ha realmente bisogno di ascolto e supporto. Per parte mia, ho scelto di tornare e contribuire al Risorgimento e al Rinascimento di Marsala, senza compromessi. Sono un sostenitore di Fratelli Marsalesi da sempre e credo che sia giunto il momento di far sentire la voce dei veri marsalesi. Non siamo né di destra né di sinistra; siamo tutti cittadini, desiderosi di un futuro migliore per i giovani, gli anziani e i lavoratori della nostra comunità. Invito tutti a riflettere su questo e ad unirsi per costruire un futuro più giusto e unito per Marsala.