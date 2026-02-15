Regionali: tutte le medaglie dei mazaresi della Fighter Taekwondo

Domenica 1 febbraio presso il palazzetto dello sport Palaserranò di Patti (ME) si è svolto il Campionato regionale di combattimento cinture rosse e nere organizzato dal comitato regionale FITA Sicilia. Nelle categorie cadetti, juniores e seniores hanno brillato gli atleti mazaresi della Fighter Taekwondo Sicilia, allenati dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno, conquistando tre medaglie d’oro, due medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo. In oro: Erika Russo juniores -49kg, Giuseppe Russo cadetto +65 kg, Ilary Quinci juniores -44 kg; in argento: Pietro Vassallo seniores -68 kg, Francesco Santoro cadetto -41 kg; in bronzo: Vittoria Di Alcantari seniores -49 kg, Adele Nuccio seniores -49 kg, Filippo Santoro juniores -63 kg; fuori dal podio Simone Messina cadetto 37 kg, Giuseppe Bua cadetto 33kg.