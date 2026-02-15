Pallamano, larga vittoria della capolista Erice contro Mestrino

Primo posto in solitaria: Erice vince contro Mestrino nel recupero della quattordicesima giornata del campionato di Serie A1. Adesso, le Arpie sono in testa al campionato e tutte le squadre sono allineate: nessuna gara, infatti, si deve recuperare e la classifica non presenta più asterischi. La sfida è stata subito indirizzata dalle ragazze di coach Frédéric Bougeant, con un parziale importante nei primissimi minuti della gara.

CRONACA

Erice inizia bene con Cabral Barbosa che rompe il ghiaccio. Ahanda, Do Nascimento e Dalle Crode portano le Arpie sul 7 a 0. Ottimo anche l’approccio di Iacovello e di tutta la difesa di Erice che chiude bene sugli spazi di Mestrino. La squadra di casa, infatti, non si sblocca e resta ancorata a zero reti per i primi 9 minuti: segna De Souza. Erice intensifica il gioco annichilendo Mestrino: Do Nascimento segna ancora dopo un’ottima palla recuperata di Pessoa. Cabral Barbosa ne fa 2, Dalle Crode aggiunge una rete e il tassametro corre: 11 a 2 per le Arpie dopo i primi 15 minuti della gara. Da Souza trova un gol e l’allenatore delle Arpie, Frédéric Bougeant, chiama immediatamente timeout. Nulla è lasciato al caso nonostante il tabellone dica +8. Fanton sigla la sua prima conclusione (in questo caso con un 7 metri), De Sousa risponde dalla zona centrale. Gandulfo, Campagnaro e Fanton portano il punteggio sul 5 a 14. Mestrino prova a cambiare il trend grazie a Brunetti, riavvicinandosi alle Arpie nella fase finale della prima frazione di gioco. Il contropiede di Bernabei, però, riporta Erice su un riguardevole +10. Tarbuch, Fanton e Gandulfo chiudono il primo tempo sul 7 a 20.

Pessoa riparte da dove tutta Erice aveva lasciato: conclusione veloce e forte dalla zona centrale. Mestrino sigla un mini-parziale di 4 a 0, Erice risponde con un contropiede di Cabral Barbosa: 12 a 24 per le Arpie. La gara prosegue restando sulla linea di galleggiamento del +12. Erice allunga con Dalle Crode e vola sul 15 a 29. Mestrino ci prova ma Tarbuch sigla il +14. Negli ultimi minuti, la partita è ormai in ghiaccio: finisce 20 a 36. Primo posto in solitaria per Erice.

IL TABELLINO

Ali Best Espresso Mestrino – AC Life Style Handball Erice 20-36 (7-20)

Ali Best Espresso Mestrino: Di Fede, Cabrini, Brunetti 1, De Souza 10, Rubin, Chiarotto, Bucur, Onesti 1, Bernardi, Sabbion, Campagnaro 1, Galvan, Pugliese 2, Anziliero 5, Pinto Pereira. All. Giuseppe Lucarini

AC Life Style Handball Erice: De Marinis, Fanton 3, Bernabei 2, Severin 4, Tarbuch 4, Losio, Gandulfo 5, Do Nascimento 4, Iacovello, Dalle Crode 4, Pessoa 1, Ahanda 4, Cabral Barbosa 5. All. Frédéric Bougeant.

Arbitri: Prandi Simone e Pipitone Stefano

Commissario: Pasciuto Francesco

PROSSIMO IMPEGNO

Sabato 21 febbraio 2026 – ore 18, Handball Erice – Brixen Südtirol, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1.