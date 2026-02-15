Calcio, il Trapani si fa rimontare dal Giugliano e subisce due gol nei minuti di recupero

Il Trapani torna da Giugliano con un’amara sconfitta, maturata nei minuti di recupero. Proprio i granata avevano aperto nella maniera migliore il match, portandosi in vantaggio al 10° con una rete di Andrei Motoc sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 73° con Murilo Otavio Mendes, mentre la beffa è maturata nel finale, con due reti realizzate dopo il 90° dal Giugliano, con Luigi D’Avino (al 95°) e Ibourahima Balde (al 98°).

Con questa sconfitta il Trapani – alla terza sconfitta consecutiva – resta in zona play out, con 24 punti, uno in più del Giugliano che lo segue in classifica, al 18° posto.