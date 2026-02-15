Avvistato un cadavere davanti alle coste marsalesi

Un corpo senza vita è stato avvistato nelle acque di fronte il lungomare sud di Marsala, a pochi metri dall’inizio della zona dei lidi. Sul posto è intervenuta una motovedetta dell’ufficio circondariale marittimo di Marsala, ma le operazioni di recupero sono difficili a causa delle cattive condizioni del mare. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.

Il corpo ha un giubbotto salvagente. E’ verosimile che possa trattarsi di un migrante imbarcatosi dalle coste nordafricane a bordo di un’imbarcazione naufragata durante la traversata del Canale di Sicilia. Negli ultimi giorni, altri cadaveri, probabilmente di migranti, sono stati recuperati davanti alle coste di Trapani e Pantelleria, a conferma delle preoccupazioni evidenziate dalle ong a proposito di diversi naufragi che si sarebbero verificati nelle ultime settimane a causa delle avverse condizioni meteo.