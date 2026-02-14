Marsala: il Consiglio torna in aula martedì 17. Si parlerà anche di una Cittadella della Protezione Civile

La campagna elettorale è ormai dietro l’angolo a Marsala. E, in quest’ottica, le attenzioni sono rivolte soprattutto ai candidati, alle coalizioni e alle alleanze, nell’auspicio che presto si possa cominciare a parlare anche di programmi e idee di città.

Contestualmente, la vita amministrativa va avanti e il massimo consesso civico ha ancora tanti atti da approvare fino alla scadenza del suo mandato.

Sarà interessante capire se la seduta convocata dal presidente Sturiano per la giornata di martedì 17 febbraio alle 17 sarà preceduta dall’annuncio dei nuovi assessori della Giunta Grillo, dopo le dimissioni di Salvatore Agate, Ivan Gerardi e Donatella Ingardia.

Di certo, al momento, c’è che l’assemblea di Sala della Lapidi sarà chiamata a discutere 11 punti all’ordine del giorno, tra cui le modifiche al regolamento cimiteriale, l’approvazione del nuovo regolamento sul servizio idrico integrato, l’atto di indirizzo sui minori stranieri non accompagnati, i lavori di sistemazione e ampliamento della strada vicinale Chiano Mulè-Pispisia. A seguire ci sarà anche una delibera per la realizzazione di un parco sportivo con percorso pedonale tra la scuola Mario Nuccio e l’ex scuola Cosentino, un ordine del giorno sulla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti alimentari. Infine, altri due atti di indirizzo: uno sul sostegno alle attività produttive danneggiate dal ciclone Harry e un altro che prevede uno stanziamento per il Coc e la Cittadella della Protezione Civile comunale.