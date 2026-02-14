Maltempo in Sicilia, 647 interventi dei vigili del fuoco tra giovedì e venerdì. Il ringraziamento di Piantedosi

In Sicilia l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle province di Palermo, Messina, Catania e Trapani ha portato a 647 interventi dei vigili del fuoco dal 12 al 13 febbraio. Il dato è contenuto in un report diffuso a livello nazionale dai vigili del fuoco. I soccorsi hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di elementi costruttivi danneggiati dalle raffiche di vento. Si tratta, naturalmente, di un report parziale, tenuto conto che anche in questo week end è previsto maltempo e potrebbero rendersi necessari altri interventi nei territori più esposti.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai Vigili del Fuoco: “In queste ore difficili per Calabria, Sicilia e Sardegna, il mio grazie va al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l’impegno straordinario nelle aree colpite dal maltempo. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati migliaia di interventi. Sono oltre 1.100 le donne e gli uomini in campo, che con abnegazione e spirito di sacrificio stanno operando senza sosta per soccorrere le persone, gestire le evacuazioni e mettere in sicurezza i territori. Numeri che parlano chiaro e che raccontano professionalità, disciplina e dedizione al servizio dei cittadini”.