Lievi scosse di terremoto con epicentro nel Tirreno meridionale e nel Belice

Continuano le scosse di terremoto intorno al versante settentrionale della Sicilia. Fortunatamente, si tratta di eventi sismici che non hanno causato danni a cose e persone. Tuttavia, si registra una tendenza che – pur non destando particolare preoccupazione – resta sotto osservazione degli addetti ai lavori.

L’ultimo episodio si è registrato stanotte, alle 4.26. I sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato una scossa di magnitudo 2.9 ML con epicentro in mare, a circa 90 km dalle coste palermitane.

Di minore intensità la scossa registrata ieri sera in provincia di Trapani, con epicentro a 2 km da Castelvetrano e a 8 km da Campobello di Mazara. L’evento sismico ha avuto, in quest’occasione, una magnitudo pari a 1.6 ML.