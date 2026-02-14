La Diavoli Rossi Marsala brilla alle gare regionali di Ginnastica

Un fine settimana ricco di successi per l’ASD Polisportiva Diavoli Rossi. Il weekend del 7 e 8 febbraio 2026 ha segnato un momento storico per il sodalizio marsalese, capace di unire l’eccellenza tecnica delle giovani promesse a una lezione di sport e vita che ha, in alcuni momenti, entusiasmato il pubblico presente. La prima giornata di gare, presso il Centro sportivo UNIME della cittadella dello sport di Messina, ha visto le atlete lilybetane dominare le classifiche in diverse categorie, confermando l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico:

Livello LB Base J/S: Le ginnaste Giulia Pipitone, Giulia Cipri, Alessia Donato ed Aurora D’Angelo hanno conquistato il gradino più alto del podio, laureandosi Prime Classificate .

Livello LC Base J/S: Un altro oro straordinario è stato conquistato dalla squadra composta da Giorgia Sciarrino, Marta Barraco, Anna Sammartano e Giada Domino, atlete Prime Classificate che hanno sbaragliato la concorrenza.

Livello LC Base Allieve: Ottima prestazione per la squadra composta dalle più giovani, Giada Pipitone, Emma Gusmano, Sofia Bonfardino e Azzurra Cirillo, che hanno ottenuto un prestigioso 2° posto in classifica.

Livello LC3 Avanzato J/S: Una prova di carattere che si è conclusa con un onorevole 4° posto in classifica, a un soffio dal podio, quella portata a termine da Angela Pace, Federica D'Urso, Sara Oddo e Viola Riccobono.

La conferma del primato

La domenica non è stata da meno, con una pioggia di medaglie che ha premiato la costanza e la precisione delle atlete:

Livello LB3 Base Allieve: Vittoria assoluta e 1° posto in classifica per le giovani Adele Struppa, Irene Gentile, Sara Crinelli e Micaela Donato.

Livello LA3 Avanzato Allieve: Una performance elegante che è valsa il 2° posto in classifica per le debuttanti Sofia Badalucco, Mariele D'Asaro, Viola Salvaggio e Viola Misso.

Livello LA Base Allieve: Un solido 3° posto in classifica che completa un medagliere ricchissimo, conquistato dalle giovanissime Enrica De Carlo, Alice Baiata, Ilary Romeo e Sara Panicola alla loro prima esperienza di gara federale.

Lo sport non ha età: Il ritorno sul campo gara dopo 25 anni

Al di là dei trofei, il momento più emozionante del weekend ha riguardato il vero spirito di squadra. La Polisportiva ha dato prova che la passione che trasmette per lo sport non conosce tramonto: alcune collaboratrici dell’associazione, ex atlete, sono scese nuovamente in campo. Dopo tantissimi anni di assenza dalle competizioni, hanno rimesso i body e le scarpette, gareggiando fianco a fianco con le nuove generazioni. La loro partecipazione non è stata solo simbolica: con una grinta d’altri tempi, hanno trascinato la squadra alla vittoria, dimostrando che il legame con i colori dei Diavoli Rossi è indissolubile. A conquistare la vittoria più bella delle due giornate di gara, Anna Sammartano 42 anni, (nonché madre di una giovane ginnasta GOLD di 8 anni), Marta Barraco 24 anni, Giorgia Sciarrino 20 anni, insieme alla new entry Giada Domino di soli 13 anni.

“Vederle in pedana anche dopo un quarto di secolo è stata la vittoria più bella,” commentano i tecnici federali alla guida della società Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, orgogliosi di aver saputo trasmettere alle proprie allieve il valore del sacrificio, dell’umiltà e dell’amore per lo sport. “Questa è la vera anima della nostra Polisportiva”. Emozionante davvero un video postato sui social che ha fatto già decine di migliaia di visualizzazioni, in cui, la figlia dell’allenatrice Anna Sammartano, le riprende l’esercizio al corpo libero e la incita come fosse una sua compagna di squadra. Con tali risultati, la Polisportiva Diavoli Rossi si conferma non solo una fucina di talenti sportivi, ma una vera e propria famiglia dove il passato e il futuro della ginnastica si incontrano sotto il segno del successo. Prossimo appuntamento per la Polisportiva, l’organizzazione della terza gara Regionale del circuito promozionale CSAIn che si terrà a Mazara del Vallo presso il Palazzetto dello sport il prossimo 28 Febbraio, alla quale parteciperanno centinaia di giovani atlete della Polisportiva.