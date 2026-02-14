Ismaele La Vardera annuncia: “Mi candido alla presidenza della Regione Siciliana”

Ismaele La Vardera ha annunciato la propria candidatura alla presidenza della Regione. A un anno e mezzo dalla scadenza della legislatura regionale, l’ex Iena ha ufficializzato la notizia, da tempo nell’aria. Nel corso di un evento tenutosi presso le officine Sandron di Palermo, La Vardera ha accolto il popolo del movimento Controcorrente – costituito esattamente un anno fa – ma anche potenziali alleati per ribadire le ragioni del suo impegno politico e del percorso intrapreso in questi anni, con l’obiettivo di cambiare la politica siciliana puntando sulla voglia di riscatto delle nuove generazioni e di tutti coloro che hanno scelto di “lottare per restare”.

“Lanciamo la sfida alla vecchia politica – ha affermato -. Nessuno credeva che nel giro di un anno sarei riuscito a mettere su una squadra. Oggi presentiamo anche il programma, dimostrando che il nostro non è solo un movimento di protesta ma anche di contenuti”. La Vardera lancia la sfida anche interna al campo progressista_ “La mia è una sfida titanica ma assolutamente necessaria – sottolinea -. Metto la mia candidatura a disposizione del fronte progressista. Non si può attendere gli ultimi tre mesi, non si può aspettare il fato o la natura. Dobbiamo preparare una alternativa valida. Io sono disponibile. La legislatura non si chiuderà a scadenza naturale ma si concluderà entro quest’anno, quindi bisogna prepararsi operativamente”.

Per diffondere il suo messaggio La Vardera ha scelto una roulotte: “Gireremo la Sicilia in lungo e in largo. C’è grande entusiasmo. Stiamo lanciando una sfida alla vecchia classe politica. Siamo il primo partito dell’opposizione. Con la roulotte andremo nelle piazze e nei quartieri della Sicilia, dimostrando che la politica può riavvicinarsi alla gente”. E a chi gli chiede delle possibili ripercussioni della sua mossa nel campo del centrosinistra, La Vardera risponde: “Mi auguro che non venga presa come una fuga in avanti. Più volte ho chiesto al fronte progressista di fare le primarie ma non mi ha mai risposto nessuno. La mia attività parlamentare e il dialogo continuano. Ci sarà tempo, intanto io parto e dopo si vedrà. Malumori nel campo largo? Io solo perché esisto creo malumori. Controcorrente funziona ma io non vengo visto come una risorsa da pezzi importanti dei partiti”. E ancora: “Oggi è un giorno storico. Controcorrente è la prima forza di opposizione nell’Isola. Veniamo da anni bui e crediamo che questa terra non possa essere ancora martoriata da questa classe politica che tratta la Sicilia come se fosse una cosa privata e per pochi. Per questa ragione, da questo momento sono candidato ufficialmente alla presidenza della Regione”.