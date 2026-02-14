Boxing Fighter System: in Francia migliore atleta un marsalese

Il marsalese Valentino Valenti, atleta pro ed istruttore di kickboxing e k1 presso la Trinacriabjj del maestro Davide Cialona, è stato premiato come miglior atleta dell’evento di k1 Boxing Fighter System che si è svolto a Nimes, in Francia. Valentino, avvertito con soli tre giorni di anticipo, ha comunque deciso di accettare il match contro un forte atleta spagnolo, match che ha dominato per tutti e tre i round fino a quando a causa di tagli profondi da parte di entrambi i fighters a costretto l’arbitro ad uno stop medico, dichiarando il match no contest. Resta comunque la soddisfazione per Valentino di essere stato premiato come miglior atleta della serata.