Marsala più unita e viva: il Movimento Popolare Arcobaleno lancia i Community Center con fondi europei

[ MESSAGGIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO ] – Immaginate una Marsala dove il centro storico pulsa di vitalità e le periferie non sono più zone dimenticate, ma veri cuori pulsanti di comunità. È questa la visione ambiziosa del Movimento Popolare Arcobaleno, che presenta una proposta progettuale concreta: l’istituzione di tre Community Center sul territorio comunale. Uno nel cuore della città e due nelle aree periferiche, finanziati grazie a fondi europei strategici. Un’opportunità unica per riqualificare il tessuto sociale di Marsala, rendendola una città più inclusiva, accogliente e dinamica.

Cos’è un Community Center? Un hub per tutti

Il Community Center non è solo un edificio: è un luogo intergenerazionale pensato per anziani, giovani e bambini. Uno spazio polifunzionale, sicuro e stimolante, dove la comunità si incontra, condivide esperienze e cresce insieme. Qui, le barriere generazionali cadono, favorendo scambi autentici e un senso di appartenenza che manca troppo spesso nelle nostre città moderne. È il posto ideale per chi cerca un rifugio dalla solitudine, un palcoscenico per i talenti nascosti o semplicemente un sorriso condiviso.

Un calendario ricco di attività per ogni età

Questi centri saranno veri e propri motori di benessere e creatività. Ecco le attività previste, pensate per sostenere la cittadinanza in modo concreto:

Creatività e Moda: Associazioni di cucito per appassionati di moda, con laboratori che trasmettono competenze artigianali tramandate di generazione in generazione. Perfetto per chi vuole esprimere stile e manualità.

Cultura Gastronomica: Corsi di cucina per esplorare ricette innovative e valorizzare le tradizioni locali, come i sapori del mare di Marsala e le nostre eccellenze enogastronomiche. Un omaggio alla nostra identità siciliana!

Infanzia: Spazi gioco dedicati ai più piccoli, con aree ludiche che uniscono divertimento e apprendimento, stimolando curiosità e sviluppo motorio.

Arte: Laboratori creativi per liberare l’immaginazione, dalla pittura alla scultura, ideali per scoprire e coltivare talenti artistici.

Terza Età: Punti di incontro per gli anziani, dove condividere storie di vita, ricordi e saggezza, combattendo l’isolamento sociale con calore umano e supporto quotidiano.

Sport e Giovani: Impianti sportivi moderni per i ragazzi, promuovendo benessere fisico, aggregazione sana e valori come il fair play. Un antidoto allo smartphone-dipendenza!

Queste iniziative non sono astratte: sono calibrate per rispondere ai bisogni reali della nostra comunità, dal centro alle periferie, creando reti di solidarietà durature.

Obiettivi chiari per una Marsala del futuro

L’obiettivo principale? Offrire a ogni cittadino un luogo di sostegno, divertimento e crescita personale. Con i Community Center, Marsala diventerà una città più viva, dove nessuno si sente escluso. Il Movimento Popolare Arcobaleno crede fermamente in questa visione: è un investimento sul capitale umano, che ripaga con coesione sociale, riduzione dell’emarginazione e un tessuto urbano più resiliente.

Chiediamo la fiducia della cittadinanza e delle istituzioni: sostenete questa proposta per trasformare Marsala in una realtà concreta e luminosa. Insieme, coloriamo il nostro territorio con l’arcobaleno della solidarietà!

Per info e adesioni: contattate il Movimento Popolare Arcobaleno, chiama il 392 5244956, unisciti alla rivoluzione del buonsenso. Insieme, riprendiamo la nostra città!