Marsala, Grillo non nomina i nuovi assessori. Sturiano e Pellegrino: “Continuiamo a lavorare per un candidato unitario”

Nessuna novità da via Garibaldi. L’annuncio dei nuovi assessori della Giunta Grillo non è ancora arrivato, anche se filtrano diverse indiscrezioni su nomi che, contattati dal primo cittadino e dal suo entourage, avrebbero declinato la proposta. Così, la Giunta della quinta città della Sicilia resta al momento composta dal sindaco Grillo e da quattro assessori (nessuna donna): il vicesindaco Giacomo Tumbarello, Ignazio Bilardello, Gaspare Di Girolamo e Giuseppe Lombardo.

Nel frattempo, si registra la prima dichiarazione ufficiale del presidente Enzo Sturiano e dell’onorevole Stefano Pellegrino, registi dell’operazione che ha portato all’uscita dalla Giunta comunale degli assessori Donatella Ingardia, Salvatore Agate e Ivan Gerardi, oltre che a quella di Gaspare Lentini dal Consiglio d’amministrazione di Marsala Schola. Per Sturiano e Pellegrino si è trattato di “un segno di rispetto sia nei confronti degli elettori sia dell’intera coalizione di centrodestra”. “Le dimissioni – si legge nella nota congiunta diffusa dai due dirigenti di Forza Italia – non rappresentano, in alcun modo, un disconoscimento del lavoro svolto fin qui, a maggior ragione per la qualità del lavoro svolto da tutti loro, che ringraziamo per l’impegno e la passione mostrati. Tantomeno, le dimissioni sono una critica all’operato dell’Amministrazione, con la quale si è condiviso un percorso amministrativo e politico fino ad oggi. Al contrario, intendono aprire uno spazio di confronto più ampio, in vista delle scelte che la coalizione dovrà compiere per individuare la nuova candidatura a sindaco, una candidatura che intenda rappresentare compiutamente tutta la compagine di centrodestra, anche in una sinergia col lavoro del governo regionale che anche in questo territorio ha portato grandi risultati. In questo quadro, ogni polemica fine a se stessa risulta più dannosa per l’immagine di chi la alimenta che per coloro che essa vorrebbe colpire”.

Sturiano e Pellegrino ribadiscono, infine, di voler continuare a impegnarsi per lavorare, nel rispetto delle diverse sensibilità, “per costruire un percorso politico condiviso e credibile, che metta al centro gli interessi della città e la coesione del centrodestra”.