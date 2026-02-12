Carnevale 2026 a Trapani: quattro giorni di festa tra ville e quartieri

Il Carnevale 2026 anima Trapani con quindici appuntamenti distribuiti tra le ville storiche e i quartieri della città. Dal 14 al 17 febbraio, spettacoli e animazione gratuiti per bambini e famiglie. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese. Si parte sabato 14 febbraio al mattino, dalle 10 alle 13, con Villa Pepoli che ospita il “Carnevale dei bambini con sfilata”: clown giocoliere, mascotte dei cartoni animati, macchina delle bolle di sapone e premiazione finale con sculture di palloncini. Contemporaneamente, festa anche in Piazza Matrice a Xitta. Nel pomeriggio la città si accende: dalle 15:30 alle 18 presso la Parrocchia San Giovanni Battista, dalle 16 alle 19 a Villa Peppino Impastato e nelle parrocchie Nostra Signora di Loreto, SS. Salvatore e San Pietro. In ogni location: musica, balli e sculture di palloncini.

Domenica 15 febbraio, dalle 10 alle 13, Villa Margherita si trasforma in palcoscenico della “Parata degli artisti di strada”: trampolieri, giocolieri, clown e tamburini in performance itineranti con gag comiche.

Lunedì 16 febbraio, dalle 16 alle 19, il Carnevale raggiunge il Borgo Livio Bassi con animazione presso la Parrocchia San Giuseppe di Ummari. Martedì 17 febbraio, gran finale con il “Luna park” a Villa Margherita, attivo mattina e pomeriggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19: cinque postazioni di giochi gonfiabili, zucchero filato, pop corn, face painting e hair color spray. Chiusura in contemporanea anche alla Parrocchia Madonna di Fatima, dalle 16 alle 19. Quindici appuntamenti in quattro giorni per portare la festa direttamente dove vivono le famiglie. Ville e parrocchie diventano luoghi di aggregazione accessibili a tutti. Ingresso gratuito a tutti gli eventi, senza prenotazione.