La Virtus Trapani perde a Comiso nella prima di Poule Promozione serie C

Netta sconfitta esterna per l’Automondo Virtus Trapani, che, alla prima gara della Poule Promozione della Serie C, perde il confronto con l’Olympia Comiso con il risultato finale di 87-60. Una prova negativa da parte della squadra trapanese, apparsa in difficoltà in avvio di match, senza riuscire più a recuperare nel corso dell’incontro. Il netto parziale subito nel primo quarto, infatti, ha condizionato l’intera gara, con il successo meritato da parte dei padroni di casa. L’infortunio accorso a Francesco Genovese ha influito sul suo impiego. Per la formazione guidata da coach Valerio Napoli la testa va adesso alla settimana di lavoro che precederà il difficile match casalingo contro Gela.

Nel Primo Quarto partenza caratterizzata da un buon avvio di gioco da parte dei padroni di casa, capaci di gestire con Ouro Bagna e Tartaglia sul 13-5 (6’). Le difficoltà realizzative dei trapanesi persistono, con Salafia e Iurato che ne approfittano per il 18-6 (8’). Dopo il time-out di coach Napoli, Comiso realizza dalla lunga distanza con D’Urzo e Tartaglia. I liberi di Gentile chiudono il primo quarto sul 24-8. Nel Secondo Quarto Gentile continua a segnare, ma Comiso da tre punti è ancora precisa: Palmucci mette le triple del 32-10 (13’). Costadura e Svoboda provano a sbloccare l’Automondo Virtus Trapani, ma D’Urzo, poi preciso anche da sotto, e Iurato piazzano due nuove triple per il 40-16 (17’). Frisella e Svoboda portano i padroni di casa al time-out (19’ 43-21). Al rientro Lorenzo Genovese con due triple chiude la frazione con le squadre verso gli spogliatoi sul 45-27.

Nel Terzo Quarto ancora una volta l’attacco di Trapani si inceppa, al contrario di quello di Comiso che va a segno con D’Urzo, Palmucci e Tartaglia per il 55-27 (24’). Gentile e Lamia provano a reagire, così come Svoboda che mette la tripla del 56-34 (26’), il quale costringe coach Ceccato al time-out. Gentile continua a segnare, ma Tartaglia sblocca i padroni di casa, che gestiscono senza patemi. Miculis prova a far valere il proprio valore, mentre Gentile chiude la frazione sul 66-44. Nell’ultima frazione, la montagna da scalare resta ampia per la formazione trapanese, che non riesce ad avvicinarsi per provare ad impensierire i giocatori dell’Olympia Comiso. L’ultimo quarto pertanto serve solamente per decretare il risultato finale del match, chiuso sul punteggio di 87-60.

Coach Napoli afferma: «Sapevamo perfettamente che loro sarebbero partiti con grande aggressività e avevamo messo in guardia i ragazzi su questo aspetto. Nonostante ciò, il nostro approccio è stato troppo morbido. Nel primo quarto abbiamo prodotto appena otto punti, e questo ha indirizzato l’intera partita. La gara ha seguito un copione chiaro. Ogni volta che riuscivamo a giocare di squadra, a muovere la palla e a tenere gli uno contro uno in difesa, trovavamo energia e recuperavamo terreno. Ma subito dopo, con la stessa facilità, ci disunivamo e subivamo parziali pesanti che annullavano quanto di buono avevamo costruito. È stata una partita sbagliata sotto molti punti di vista, soprattutto nell’atteggiamento iniziale. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, ritrovare la continuità e tornare a mostrare l’identità che abbiamo dimostrato in altre occasioni».