Il Marsala Volley si arrende in trasferta ad Offanengo

La Sigel Seap Marsala Volley torna sconfitta dal PalaCoim nella prima trasferta della Pool Salvezza serie A2 Tigotà, cedendo per 3-1 alla Trasporti Bressan Offanengo (25/23, 25/22, 15/25, 25/17). Resta il forte rammarico per una sfida che, con un pizzico di cinismo in più, avrebbe potuto raccontare una storia diversa, trascinando le padrone di casa fino al tie-break. Il match è stato specchio fedele di quanto equilibrio regni in questa seconda fase del campionato. Nei primi due parziali, le ragazze di Coach Lino Giangrossi hanno giocato alla pari contro le neroverdi di Leo Barbieri, arrendendosi solo sul filo di lana (25/23 e 25/22). In quei momenti chiave, Offanengo ha mostrato una maggiore lucidità, riuscendo a capitalizzare i palloni decisivi che hanno indirizzato l’inerzia della gara.

La reazione azzurra nel terzo set è stata, tuttavia, perentoria, un 15-25 senza appello che ha messo in mostra tutto il potenziale del roster lilibetano, capace di dominare in ogni fondamentale. Il quarto set, purtroppo, ha visto il ritorno delle cremonesi che, sfruttando il fattore campo, hanno chiuso i conti sul 25/17, spegnendo le speranze di una rimonta che sembrava possibile. Nonostante lo zero in casella punti, la situazione in graduatoria non subisce scossoni drammatici. In una giornata che ha visto cadere quasi tutte le dirette concorrenti per la salvezza, con la sola eccezione del Volley Modena, le posizioni restano sostanzialmente invariate. Questo dato, se da un lato aumenta il rimpianto per l’occasione sprecata di compiere un balzo in avanti, dall’altro mantiene intatte le chance delle lilibetane di gestire il proprio destino nelle prossime sfide, inclusi i recuperi ancora da disputare.

Se il campo ha consegnato un verdetto amaro, il calore dei sostenitori azzurri non è venuto meno. Sui social, il tam tam della tifoseria è unanime: “Ci rifaremo in casa alla prossima”. È questo l’atteggiamento che la società vuole abbracciare. Il legame tra la squadra e la città resta il pilastro su cui fondare la riscossa. La consapevolezza di aver lottato alla pari contro una formazione quadrata come Offanengo deve trasformarsi in energia positiva per il prossimo impegno al PalaSanCarlo. La Sigel Seap Marsala Volley torna in Sicilia con la consapevolezza dei propri mezzi e la ferma volontà di trasformare il rammarico odierno nella determinazione necessaria per blindare la permanenza in Serie A2 davanti ai propri tifosi.