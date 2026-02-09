La Marsala Gym Lab sale sul podio al Campionato di Ginnastica Artistica Gold

Ottimo inizio di stagione per l’Asd Marsala Gym Lab alla prima prova del Campionato regionale Gold Allieve di ginnastica artistica femminile della Federazione ginnastica d’Italia tenutasi sabato 31 gennaio presso il Pala Millennium di Rosolini. La ginnasta Emma Magro, classe 2017 e allieva 1, alla sua prima esperienza assoluta in campo federale, si aggiudica il secondo posto, eseguendo in maniera attenta e scrupolosa il programma tecnico richiesto e curando nei minimi dettagli l’eleganza, l’armonia e la precisione delle parti coreografiche e ginniche. Un debutto più che positivo per la gymlabina marsalese che già da un anno lavora al programma Gold con grande determinazione e impegno e dal quale comincia a raccoglierne i frutti non lasciandosi minimamente intimidire dall’inesperienza e gestendo in maniera ottimale l’emozione.

Sofia De Filippi, classe 2015 e allieva 3 con già tre titoli regionali alle spalle, sale di livello e in una sola giornata affronta due competizioni con due classifiche, una sul programma avanzato e l’altra sul programma base, riuscendo a mettere a segno entrambe le prove, eseguendo una maratona di esercizi senza commettere nessun grande fallo seppure al di sotto delle sue già comprovate capacità.

Eccelle nell’esercizio ai cinghietti del programma base con un distacco netto di cinque punti e più dalle avversarie che le consentono di raggiungere il gradino più alto del podio con più serenità in una gara che si è dimostrata molto avvincente ed equilibrata. Un nuovo programma, impegnativo e ancora da consolidare, per Sofia che si trova a dover eseguire il doppio degli esercizi di un livello sempre più complesso.

Nella giornata di domenica 1 febbraio è stato invece il turno delle gymlabine del settore promozionale che al Pala Cardella di Erice hanno preso parte alla prima prova Regionale ENDAS.

Ottimi risultati anche per gli avviamenti dove nel circuito Serie D dedicato alle più piccole salgono sul podio Hilary Rallo, prima classificata, Anna Giampino, seconda classificata, e Mia Trapani terza classificata mentre nella Serie B a vincere è Giorgia Di Giovanni, seguita da Serena Anselmi e da Sara Orlando. Il prossimo fine settimana sarà il turno delle squadre Silver LA, LB ed LC dove per l’Asd Marsala Gym Lab scenderanno in campo sei squadre tra allieve, junior e Senior .