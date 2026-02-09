Handball Trapani ancora vincente: 12 a 45 contro il Mattroina

L’Handball Trapani ha superato con un agevole 12 a 45 il Mattroiana tra le mura del Nelson Mandela di Troina. Le granata chiudono la prima frazione avanti 6–23, grazie a un pressing alto, recuperi puliti e ripartenze efficaci che spezzano presto l’equilibrio. Nella ripresa la squadra di Vitale mantiene intensità e ordine, ampliando progressivamente il divario fino al 12–45 finale, frutto di una prestazione corale e di un dominio costante in ogni fase di gioco. Lucas Vitale, coach Handball Trapani, dichiara: «Abbiamo giocato una partita molto seria, con tanto carattere dall’inizio alla fine. Grazie a una buona difesa e all’ottimo lavoro delle nostre portiere abbiamo trovato molte soluzioni in contropiede. Ci sono sempre aspetti da sistemare, ma voglio davvero ringraziare tutte le mie ragazze per il carattere e l’atteggiamento che stanno mostrando per raggiungere l’obiettivo che ci aspetta».