Foibe, il Giorno del Ricordo a Trapani al Monumento del Milite Ignoto

Il 10 febbraio, alle ore 11, presso il Monumento ai Caduti – Milite Ignoto, la Fondazione Nova Civitas ETS, all’interno delle iniziative organizzate a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio, promuove una cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. La data del 10 febbraio rappresenta una pagina dolorosa della storia nazionale. Una ferita che chiede memoria, consapevolezza, rispetto. L’iniziativa intende riaffermare il valore della verità storica e della trasmissione della memoria alle nuove generazioni. Davanti al Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti senza nome, sarà deposto un omaggio floreale. Seguiranno brevi interventi istituzionali e un momento di raccoglimento.

Ricordare non è un gesto formale. È un dovere civile. “Spiace dover constatare – afferma il Presidente Livio Marrocco – come ancora in molte scuole non venga data la giusta attenzione a questa giornata della memoria. Mi auguro che ci si organizzi per far conoscere ai nostri giovani una pagina importante della nostra storia italiana”. Nova Civitas rinnova così il proprio impegno culturale e sociale, promuovendo occasioni di riflessione pubblica sui grandi temi della storia e dell’identità nazionale.