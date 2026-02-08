L’Handball Erice vince una sfida al vertice

L’Handball Erice batte la Jomi Salerno 32-27 e si prende due punti pesantissimi in un confronto che vale molto più della classifica.

Le due squadre, prima della gara, erano appaiate a quota 28, con Brixen a completare il trio di testa. In palio c’era equilibrio, ambizione, orgoglio. Erice risponde presente. Lo fa in una settimana intensa, segnata dall’arrivo in panchina del francese Frédéric Bougeant e dall’ufficialità di Kalidiatou Niakaté. È la rivincita della finale Scudetto persa lo scorso anno. È la conferma del successo dell’andata. È un segnale chiaro al campionato: Erice c’è. E ha ancora una gara da recuperare.