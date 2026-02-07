Sport e inclusione: il Marsala Futsal incontra i più piccoli dei nidi comunali di Amabilina e Sappusi ￼

In occasione di una significativa giornata dedicata ai valori dell’inclusione e del rispetto reciproco, i bambini dei nidi comunali Amabilina e Sappusi gestiti dall’istituzione Marsala Schola tramite le cooperative Nasce un sorriso/Sirio, hanno preso parte a un incontro speciale con i ragazzi del Marsala Futsal 2012, vivendo un’esperienza educativa di grande valore simbolico e formativo. L’iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità per trasmettere, fin dalla prima infanzia, messaggi fondamentali legati alla gentilezza, all’accoglienza e alla valorizzazione delle diversità. Lo sport, e in particolare il calcio a 5, si è confermato ancora una volta uno strumento privilegiato di educazione e crescita. Attraverso il confronto diretto con gli atleti del Marsala Futsal 2012, i bambini hanno potuto comprendere come il concetto di squadra vada ben oltre il semplice gioco: ogni persona, con le proprie caratteristiche e unicità, contribuisce in modo essenziale al raggiungimento di un obiettivo comune. Diversità non come limite, dunque, ma come risorsa che arricchisce il gruppo.

L’incontro si è svolto in un clima di entusiasmo e partecipazione, favorendo un dialogo semplice ma incisivo sui temi dell’inclusione e del rispetto dell’altro. Indossando una maglia monocolore, simbolo di uguaglianza nella diversità, i bambini hanno dato forma visiva al messaggio centrale della giornata: ognuno è diverso, ma tutti sono ugualmente importanti all’interno della squadra e della comunità. La presenza del Marsala Futsal 2012 ha rappresentato un esempio concreto di come il mondo sportivo possa farsi portavoce di valori educativi e sociali, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli, aperti e rispettosi. Iniziative come questa rafforzano il legame tra scuola, sport e territorio, promuovendo una cultura dell’inclusione che parte dai più piccoli e si riflette positivamente sull’intera collettività. Educare all’inclusione significa costruire, giorno dopo giorno, una società più equa e solidale. Attraverso il gioco, la condivisione e l’esempio positivo, questa giornata ha lasciato un segno importante, ricordando a tutti che la vera forza di una squadra – e della società – risiede nella capacità di accogliere e valorizzare ogni singola persona.