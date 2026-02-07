Libero Consorzio Comunale di Trapani il presidente Salvatore Quinci interviene sul sistema scolastico provinciale

“Quella messa in campo per le Scuole provinciali è una strategia che si sta rivelando utile, concreta e con un nuovo approccio che coinvolge gli Istituti, i loro vertici e gli studenti, sempre più protagonisti ed al centro del progetto di rilancio del nostro territorio”. E’ quanto afferma il presidente del libero Consorzio di Trapani.

“Il sistema Scuola si rafforza – afferma Salvatore Quinci – pur con l’impatto negativo delle emergenze,

che si sono stratificate nel tempo, e della necessità di nuove risorse finanziarie per rispondere rapidamente alle esigenze degli Istituti.

Una Scuola per essere tale ha bisogno d’innovazione didattica, responsabilità che è in capo ai dirigenti ed ai docenti, e di strutture efficienti. La politica del confronto di questa Presidenza ha l’obiettivo di mettere a regime il dialogo tra le Scuole ed il Libero Consorzio Comunale”. L’ex provincia in questi giorni ha un’interlocuzione efficace tra l’Ente, gli studenti ed il Liceo Scientifico-Classico di Trapani che ha consentito, con il dialogo, con i sopralluoghi e con la programmazione degli interventi, di avviare una fase nuova che intende superare la logica delle soluzioni tampone.

“Non meno significativo è l’intervento in corso all’Istituto Alberghiero di Erice, dove sono stati avviati, e

conclusi in parte, i lavori di adeguamento sismico, che continueranno in altri punti della Scuola fino al prossimo mese di maggio. Una classe dirigente credibile ed attenta non può non registrare l’impegno che l’intero sistema sta mostrando – gli ultimi dati incoraggianti sono quelli di “Eduscopio” della Fondazione Agnelli – e non può che sostenerlo con gli strumenti che gli consegnano le norme e con le diverse

fonti di finanziamento che vanno sfruttate con solerzia ed efficacia e soprattutto consolidate ed ampliate”.