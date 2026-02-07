Amministrative Marsala: primi nomi e liste del centrosinistra per il rinnovo del Consiglio comunale

Mentre nel centrodestra, come abbiamo più volte raccontato, regna ancora l’incertezza nella scelta del candidato sindaco (per quanto tra Massimo Grillo e Nicola Fici non si pensa che possa spuntare un terzo contendente), nel centrosinistra ormai da due mesi la partita è chiusa e c’è vedere quante liste appoggeranno la candidata sindaco Andreana Patti. Le ultime riunioni del centrosinistra sono state incentrate soprattutto su alcuni punti del programma ma principalmente sulla composizione delle liste e sullo stato in atto del loro completamento.

Il PD e i primi candidati

Nel Partito Democratico, che dovrebbe avere il ruolo trainante della coalizione, è certo che a guidare la lista sarà la segretaria comunale Linda Licari, già consigliera comunale e che nelle ultime Amministrative del 2020 aveva raggiungo un numero considerevole di preferenze anche se la sua lista non aveva raggiunto il quorum necessario per approdare a Sala delle Lapidi. I democratici di Marsala al loro interno, sono divisi in posizioni diverse (una volta si sarebbero chiamate correnti) ed è quindi probabile che nella lista saranno presenti esponenti delle varie sensibilità del PD, come ad esempio l’ex segretario cittadino Paolo Pace. Ma, come si è appreso dal gruppo dirigente, si sta lavorando per l’ingresso di soggetti provenienti da esperienze diverse ma che vogliono appoggiare il progetto. Si fa il nome di Piero Cavasino che ormai da tempo è transitato in Consiglio comunale all’opposizione della Giunta Grillo e che potrebbe essere candidato nel PD. Si parla anche da settimane di altre candidature importanti, come quella della dottoressa Galatioto. Altri esponenti, potrebbero rimpinguare la lista provenendo da esperienze passate con relative elezioni ma nell’ultima tornata, a causa del mancato quorum, non raggiunsero l’elezione.

Le liste civiche a sostegno della Patti

Come accade in questi casi, è la lista legata al nome e al simbolo del candidato sindaco ad avere la responsabilità di trainare in questo caso Andreana Patti. La professionista marsalese non ha mai fornito nomi, seppure abbia sempre affermato che il suo movimento civico “Sì muove la città”, sarà presente alle Amministrative. Da indiscrezioni che circolano insistenti, potrebbero farne parte l’ex consigliere Lillo Gesone, il consigliere comunale uscente Rino Passalacqua, l’ex consigliere provinciale Giovanni Maniscalco, Antonella Morsello appartenente ad una storica famiglia della sinistra della zona sud di Marsala, la docente di lingue Celeste Gaudino e Adele Pipitone. Ma si fa anche il nome di un ‘vicinissimo’ della Patti e sempre presente agli incontri, l’ex Luogotenente dei Carabinieri Antonio ‘Wolf’ Scafura; è possibile anche che oltre alla lista riconducibile al suo movimento, la Patti metta in campo un’ulteriore lista civica a suo sostegno.

Gli altri partiti della coalizione

Sta lavorando per essere ai nastri di partenza, il secondo partito della sinistra italiana, Alleanza Verdi Sinistra, dove troverebbe certamente posto l’ex consigliere comunale Enzo Zerilli; si fa il nome anche di Nicola Mulè. Come ci ha dichiarato in una recente intervista il coordinatore cittadino, il Movimento 5 Stelle lilybetano si sta attrezzando per esserci alle urne con lista e simbolo. Sarà della partita l’ex consigliere comunale pentastellato Aldo Rodriquez, che è stato anche candidato a sindaco di Marsala. Opterebbero per un ticket gli altri partiti dello schieramento, tra cui il PSI, i LiberalDemocratici di Gianfranco Valenti e il Partito della Rifondazione Comunista. Sono stati questi, non certamente i nomi che abbiamo citato che sono frutto di nostre indiscrezioni, i temi che sono stati affrontati nell’ultima riunione del tavolo di centrosinistra. Riunione che è stata aggiornata per proseguire la discussione, all’inizio della prossima settimana. Anche il centrosinistra che fa capo ad Andreana Patti attende e guarda con interesse le vicende che stanno caratterizzando il centrodestra, che probabilmente alla fine di questa settimana e all’inizio della prossima, dovrebbe chiudere – con l’intervento dei vertici regionali e nazionali – la partita, e presentare il candidato sindaco di centrodestra.