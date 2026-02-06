Twirling: le Libellule di Marsala rincorrono il sogno europeo

Il sogno europeo diventa realtà per l’A.S.D. Le Libellule Italia Marsala, che ha conquistato la qualificazione all’European Technical Championship di Twirling, in programma a Eindhoven, in Olanda, dall’1 al 5 aprile sotto l’egida della Federazione internazionale ITBF. A rappresentare la società marsalese saranno tre atleti: la giovanissima Gaia Pipitone e i fratelli Greta e Leo De Marco, seguiti dal tecnico federale Giulia Mirabile e dal presidente Mattia Galuppo. La qualificazione è arrivata grazie agli ottimi risultati ottenuti ai Campionati italiani di Specialità tecniche disputati a Siena. Gaia Pipitone, appena dieci anni, ha conquistato il titolo di vice campionessa italiana nel Solo Cadetti B e una medaglia di bronzo nei 2 Bastoni, mentre Greta De Marco ha centrato il bronzo nel Solo Youth B. Leo De Marco, campione regionale 2025, gareggerà invece nel Solo Youth A. Risultati storici che confermano Le Libellule come eccellenza siciliana del twirling, frutto di anni di lavoro, sacrifici e allenamenti spesso svolti in strutture diverse. Importanti anche i successi di squadra, come l’argento nazionale nel Dance Twirl Team, e la crescita di un vivaio sempre più ricco. La società guarda ora al futuro con nuovi progetti e collaborazioni, continuando a investire sui giovani e sull’alto livello tecnico.