Petrosino accoglie il primo tedoforo cittadino: Pietro Angelo Bonomo

Il Comune di Petrosino ha avuto l’onore di accogliere il concittadino Pietro Angelo Bonomo che ha consegnato all’Amministrazione comunale il suo certificato di tedoforo, diventando il primo petrosileno a ricevere e condividere il prestigioso riconoscimento con la propria comunità. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Giacomo Anastasi e dell’assessore Liliana Giordano, che hanno voluto ringraziare Bonomo per aver scelto di rendere pubblico un traguardo personale dal forte valore simbolico e collettivo. Nel suo intervento, il primo cittadino ha dichiarato: “Accogliere oggi Pietro Angelo Bonomo e ricevere il suo certificato di tedoforo è per noi motivo di autentico orgoglio. Questo riconoscimento non rappresenta solo un traguardo personale, ma diventa, incarnando i valori più profondi dello spirito olimpico, un simbolo per tutta Petrosino. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza lo ringraziamo di cuore”.