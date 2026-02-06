Nuovo scenario a Marsala, Michele Gandolfo: “Sosteniamo Andreana Patti”



Dopo un’attenta disamina della fase politica in atto, il movimento civico rappresentato a Marsala da Michele Gandolfo ha deciso di aderire al progetto di Andreana Patti.

Cosi si legge nella nota: ”La scelta nasce dalla volontà di offrire alla città una proposta di governo solida, fondata sulla competenza tecnica e su una visione strategica di lungo periodo. Nelle ultime settimane gli interessi di Marsala non sono stati messi al centro del dibattito politico e, con l’avvicinarsi delle elezioni, pur non rinnegando il percorso fin qui compiuto, diventa necessario compiere una scelta coraggiosa, lontana dai personalismi e orientata esclusivamente al bene della comunità”.



“Il programma della candidata sindaca Andreana Patti, che si sta costruendo attraverso l’ascolto del territorio, rappresenta per un punto di convergenza naturale per il movimento da me coordinato – afferma-. Il metodo di lavoro e il percorso di rinnovamento politico espressi dal progetto civico di Andreana Patti, sostenuto da forze progressiste, riformiste e moderate, costituiscono la base di un vero e proprio Patto per la Città, al quale intendiamo dare il nostro fattivo contributo”.

Si apre cosi un nuovo scenario politico a Marsala: l’esponente piú vicino al candidato preferito al centrodestra Nicola Fici, afferma di aderire al progetto di Andreana Patti. Cosa faranno adesso gli altri partiti del centrodestra che avevano abbandonato Massimo Grillo?