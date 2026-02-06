Entra nel vivo la stagione internazionale del Karate Marsala

Entra nel vivo la stagione agonistica del Karate Marsala. Il primo appuntamento è a Reggio Calabria per lo stage dedicato agli ufficiali di gara. Presenti il maestro Vito Genna insieme a Paolo Corinto, Giovanni Cudia, Giuseppe Stagno, Nikoletta Hug, Concetta Scavuzzo e Marianna Adamo, a conferma dell’attenzione del club per la crescita tecnica a 360 gradi. A metà mese sarà la volta della trasferta di Messina per l’Open Karate International Championship, competizione WUKF di alto livello con la partecipazione di numerosi club stranieri. Accanto agli atleti più esperti, il maestro Genna farà esordire diversi giovani promettenti, futuro del sodalizio lilibetano. Dopo appena due settimane, nuova partenza verso Treviso per la Heart Cup, prestigiosa gara europea con oltre mille partecipanti. Qui il Karate Marsala punterà sugli atleti più rodati, con l’obiettivo di primeggiare soprattutto nel kumite junior, individuale e a squadre. Conclusi questi impegni, lo sguardo sarà rivolto alle prossime trasferte a Malta e in Inghilterra.